Русия удари енергийни и пристанищни съоръжения в Украйна

Руските сили са поразили енергийни и пристанищни инфраструктурни обекти, използвани от украинския военно-промишлен комплекс (ВПК), съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Целите са били ударени с помощта на тактическа авиация и щурмови дронове. Също така ракетните войски и артилерията на войсковите групировки на руските въоръжени сили са обстрелвали цели в Украйна, уточни Министерството на отбраната. Отбелязва се, че руските сили са ударили обекти, действащи за ВСУ и украинския военно-промишлен комплекс.

„Повредени са и места за сглобяване и съхранение на безпилотни летателни апарати и места за временно разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници в 152 области“, се добавя в изявлението.