НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия удари енергийни и пристанищни съоръжения в Украйна

          0
          189
          Взрив
          Взрив
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските сили са поразили енергийни и пристанищни инфраструктурни обекти, използвани от украинския военно-промишлен комплекс (ВПК), съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

          - Реклама -

          Целите са били ударени с помощта на тактическа авиация и щурмови дронове. Също така ракетните войски и артилерията на войсковите групировки на руските въоръжени сили са обстрелвали цели в Украйна, уточни Министерството на отбраната. Отбелязва се, че руските сили са ударили обекти, действащи за ВСУ и украинския военно-промишлен комплекс.

          „Повредени са и места за сглобяване и съхранение на безпилотни летателни апарати и места за временно разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници в 152 области“, се добавя в изявлението.

          Руските сили са поразили енергийни и пристанищни инфраструктурни обекти, използвани от украинския военно-промишлен комплекс (ВПК), съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

          - Реклама -

          Целите са били ударени с помощта на тактическа авиация и щурмови дронове. Също така ракетните войски и артилерията на войсковите групировки на руските въоръжени сили са обстрелвали цели в Украйна, уточни Министерството на отбраната. Отбелязва се, че руските сили са ударили обекти, действащи за ВСУ и украинския военно-промишлен комплекс.

          „Повредени са и места за сглобяване и съхранение на безпилотни летателни апарати и места за временно разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници в 152 области“, се добавя в изявлението.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски: Украинско-американският документ за гаранции за сигурност фактически е готов

          Иван Христов -
          Президнетът на Украйна Володимир Зеленски подчерта, че двустранният документ за американските гаранции за сигурност за Украйна е по същество готов за финализиране на най-високо...
          Война

          Великобритания предаде на Украйна 13 системи за ПВО Raven и два прототипа Gravehawk

          Иван Христов -
          Великобритания е дарила на Украйна 13 системи за противовъздушна отбрана (ПВО) RAVEN и два прототипа на системата GRAVEHAWK, разработена специално за Украйна. Това беше...
          Война

          The Times: Великобритания и Франция могат да изпратят в Украйна 15 хиляди бойци, а и това е оптимистично

          Иван Христов -
          Великобритания и Франция биха могли да изпратят до 15 000 войници в Украйна, ако бъде постигнато мирно споразумение, съобщава The Times, позовавайки се на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions