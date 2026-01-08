Русия за превземането на танкера „Маринера“ от САЩ: Грубо нарушение на международното право

Министерството на външните работи на Русия определи залавянето на танкера „Маринера“ от военноморските сили на САЩ като сериозно нарушение на международното морско право, предава РИА Новости.

„Десантът на мирен кораб от американски военни в открито море и фактическото му залавяне, както и залавянето на екипажа, не може да се тълкува като нищо друго освен грубо нарушение на основните принципи и норми на международното морско право, както и на свободата на корабоплаване. Това е значително нарушение на законните права и интереси на корабособственика“, се казва в изявлението.

Министерството подчерта, че САЩ многократно са получавали информация за руския произход на танкера и неговия мирен статус. Дипломатите са поискали от американските власти да осигурят достойно отношение към руските граждани на борда и да не възпрепятства завръщането им в родината им. Те също така са призовали за връщане към принципите на морското корабоплаване и незабавно прекратяване на незаконните действия срещу „Маринера“.

„Склонността на Вашингтон да генерира остри международни кризи, включително във връзка с руско-американските отношения, които вече са изключително обтегнати от разногласия през последните няколко години предизвиква съжаление и тревога“, добавят от ведомството.

Инцидентът с „Маринера“ може да доведе до по-нататъшна ескалация на военното и политическото напрежение в евроатлантическия регион, се заключава в съобщението.

ВМС на САЩ се качиха на борда на танкера в сряда в 15:00 ч. в Северния Атлантик и контактът с него беше загубен. Той получи временно разрешение да плава под руски флаг на 24 декември.

Европейското командване на САЩ твърди, че корабът е бил задържан за нарушаване на американските санкции. Коментирайки инцидента, секретарят на Пентагона Пит Хегсет заяви, че блокадата на санкционирания петрол от Венецуела остава в сила в целия свят. Според прессекретаря на Белия дом Каролин Левит, екипажът на танкера може да бъде изправен пред наказателни обвинения.