      четвъртък, 08.01.26
          Руската армия се опитва да превземе възвишенията западно от Орехов

          Фронта при Орехов
          Фронта при Орехов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия се опитва да превземе възвишенията от западната страна на Орехов в Запорожка област на Украйна. Настъпателните действия се водят от групировката войски „Днепър“, съобщава съветникът на руските власти в Донецк Игор Кимаковски.

          По думите му, руските войски вече са постигнали значителен напредък от Степногорск.

          „Днепровската групировка в момента напредва добре, настъпвайки от Степногорск към Орехов. Нашите [войски] вече се опитват да осигурят височините там и много неща вече са постигнати на това направление. Възвишенията [означават], че летим по-далеч и прекъсваме логистиката на противника. Нашите другари провеждат много добри настъпателни операции там“, заяви той.

