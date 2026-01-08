Руската армия се опитва да превземе възвишенията от западната страна на Орехов в Запорожка област на Украйна. Настъпателните действия се водят от групировката войски „Днепър“, съобщава съветникът на руските власти в Донецк Игор Кимаковски.

По думите му, руските войски вече са постигнали значителен напредък от Степногорск.

„Днепровската групировка в момента напредва добре, настъпвайки от Степногорск към Орехов. Нашите [войски] вече се опитват да осигурят височините там и много неща вече са постигнати на това направление. Възвишенията [означават], че летим по-далеч и прекъсваме логистиката на противника. Нашите другари провеждат много добри настъпателни операции там“, заяви той.