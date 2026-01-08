Руската армия е унищожила блиндаж с пехота, наблюдателен пункт на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и редица други цели при Константиновка в Донецка област, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

„На Константиновско направление разузнавачи от 72-ра отделна мотострелкова бригада откриха наблюдателен пункт и блиндаж с жива сила на противника, предавайки координатите на артилерийските екипи. 152-милиметрова артилерия „Мста-Б“ унищожи наблюдателния пункт с жива сила на противника близо до Константиновка. 122-милиметрово оръдие Д-30 също унищожи блиндаж, където се укриваше противникът“, се казва в доклада.

Също в този сектор оператори на безпилотни летателни апарати от 70-та мотострелкова дивизия на руската армия е унищожила украинска техника и полеви склад за горивни и смазочни материали. Оператори на безпилотни летателни апарати от 6-та мотострелкова дивизия на Русия са локализирали и унищожили замаскирана огнева точка на ВСУ, докато артилеристи са унищожили контролния пункт на безпилотните летателни апарати на украинската армия с огън от 152-милиметрово оръдие 2А65, добавят от ведомството.