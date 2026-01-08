Въоръжените сили на Русия са установили руски флагове в различни райони на освободеното населено място Подоли в Харковска област, съобщават руски източници.

По наличната информация символите са поставени на ключови точки в населеното място, което се разглежда като знак за установяване на контрол след проведени бойни действия. Към момента няма данни за съпротива в самото село, както и за пострадали цивилни.

Ситуацията в района остава напрегната на фона на продължаващите военни действия в Харковска област, като информацията от зоната на конфликта е ограничена и подлежи на допълнително потвърждение от независими източници.