НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Руски флагове се развяха над Подоли в Харковска област

          0
          4
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Въоръжените сили на Русия са установили руски флагове в различни райони на освободеното населено място Подоли в Харковска област, съобщават руски източници.

          - Реклама -

          По наличната информация символите са поставени на ключови точки в населеното място, което се разглежда като знак за установяване на контрол след проведени бойни действия. Към момента няма данни за съпротива в самото село, както и за пострадали цивилни.

          Ситуацията в района остава напрегната на фона на продължаващите военни действия в Харковска област, като информацията от зоната на конфликта е ограничена и подлежи на допълнително потвърждение от независими източници.

          Въоръжените сили на Русия са установили руски флагове в различни райони на освободеното населено място Подоли в Харковска област, съобщават руски източници.

          - Реклама -

          По наличната информация символите са поставени на ключови точки в населеното място, което се разглежда като знак за установяване на контрол след проведени бойни действия. Към момента няма данни за съпротива в самото село, както и за пострадали цивилни.

          Ситуацията в района остава напрегната на фона на продължаващите военни действия в Харковска област, като информацията от зоната на конфликта е ограничена и подлежи на допълнително потвърждение от независими източници.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Бен Ходжис: Войската на „коалицията на желаещите“ в Украйна трябва да е готова да даде отпор на Русия, а не да седи под Лвов

          Иван Христов -
          Британско-френските стабилизационни сили за Украйна ще трябва да разположат хиляди войници, ако искат успешно да разубедят Русия от нарушаване на следвоенното прекратяване на огъня....
          Икономика

          Исторически пробив: България с първи лиценз за криптоактиви по MiCA

          Пламена Ганева -
          Комисия за финансов надзор издаде първия лиценз в България по Регламента за пазарите на криптоактиви (MiCA) на Аларик Секюритис ООД. С този акт страната...
          Общество

          „Красно село“ сред най-засегнатите райони от проблемите със сметоизвозването

          Георги Петров -
          Район Красно село е един от първите в столицата, заедно с Люлин, които се сблъскаха със сериозни проблеми със сметоизвозването и почистването през зимните...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions