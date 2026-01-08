НА ЖИВО
          Руските сили обявиха контрол над Братское в Днепропетровска област

          Снимка: БГНЕС
          Руската армия е установила контрол над населеното място Братское в Днепропетровска област, съобщават от Министерство на отбраната на Русия.

          По информация на ведомството бойци от 36-а мотострелкова бригада на 29-а армия от групировката войски „Восток“ са провели настъпателни действия, в резултат на които селото е било превзето. Братское се намира в Покровски район и е разположено на западния бряг на река Гайчур, на около 1,5 километра от Андреевка, за чието овладяване руското министерство съобщи на 23 декември.

          Селото е с население от приблизително 450 души. Според руската страна е бил пробит отбранителен район с площ над 9 квадратни километра, като са овладени повече от 170 сгради.

          От Министерството на отбраната на Русия твърдят, че загубите на украинската 92-ра отделна щурмова бригада възлизат на до два взвода личен състав, две бойни бронирани машини, както и над 10 роботизирани платформи и безпилотни летателни апарати тип „Баба Яга“.

          Посочва се още, че разширяването на т.нар. буферна зона по десния бряг на река Гайчур продължава, като на този участък от фронта тя вече достига до границата със Запорожка област.

          Информацията не е потвърдена от независими източници, а украинската страна към момента не е коментирала официално твърденията.

