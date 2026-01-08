НА ЖИВО
          Война

          Руснаците са ликвидирали британски и американски офицери от НАТО и елитни украински бойци в Одеса

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е ликвидирала офицери от НАТО и елитни украински бойци в Одеса, съобщава източник на РИА Новости.

          „В Одеса е било атакувано елитно подразделение на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), което е било тренирано от британски подводничари, специализирано в саботажи. Британците също са били елиминирани, а сред убитите чужденци са осем офицери. Броят на елиминираните украински специалисти е десетки“, казва събеседникът на агенцията.

          Той добави, че са били убити и поне двама американски офицери.

