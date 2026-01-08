НА ЖИВО
      четвъртък, 08.01.26
          Война

          Руснаците впрегнаха коне за разполагане на терминали Starlink на фронта в Украйна

          Starlink на кон
          Starlink на кон
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руски войници се опитват да транспортират терминали на Starlink близо до фронтовата линия върху коне, твърди Сергей „Флеш“ Бескрестнов, експерт по електронна война и комуникационни системи, в неговия Telegram канал.

          „Относно технологиите. Врагът е инсталирал Starlink на кон. Лудият Макс си почива тук“, написа той.

          Бескрестов добави, че ще „развие идеята в онлайн контрол на конете“, а също така публикува снимки и видеоклипове от същото.

