Руснаците впрегнаха коне за разполагане на терминали Starlink на фронта в Украйна

Руски войници се опитват да транспортират терминали на Starlink близо до фронтовата линия върху коне, твърди Сергей „Флеш“ Бескрестнов, експерт по електронна война и комуникационни системи, в неговия Telegram канал.

„Относно технологиите. Врагът е инсталирал Starlink на кон. Лудият Макс си почива тук“, написа той.

Бескрестов добави, че ще „развие идеята в онлайн контрол на конете“, а също така публикува снимки и видеоклипове от същото.