      четвъртък, 08.01.26
          Ружа Райчева: Чакаме големия спасител, който явно не се задава

          „Всеки политик слуша своите млади хора. Разделени сме на много на брой, но малки клики, поради което все чакаме големия спасител да дойде, но такъв сякаш в момента не се задава. Тук визирам и президента Румен Радев, но и който и да е нов политик, който може са дойде и да обедини тези хора.“

          Това каза журналистът Ружа Райчева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според младата журналистка интересният въпрос, на който предстои да получим отговор, е на кого ще даде третият мандат за съставяне на правителство държавният глава. Тя припомни, че предишните му два избора в подобни ситуации са били БСП и ИТН, но в настоящия момент те биха били почти невероятен избор, тъй като излизат от общ кабинет с ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“, които президентът възприема за най-големи опоненти.

          „Остават „Възраждане“, МЕЧ, „Величие“ и АПС, като и четирите са много странни за него избори, защото всяко нещо, което в момента Радев направи, се разглежда под микроскоп“, посочи още гостенката.

