      четвъртък, 08.01.26
          Samsung прогнозира рекордна тримесечна печалба от близо 14 млрд. долара заради бума в изкуствения интелект

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Южнокорейският технологичен гигант Samsung Electronics заяви, че очаква оперативната му печалба за четвъртото тримесечие да достигне рекордните около 13,8 милиарда долара, предаде АФП.

          От компанията посочиха, че очакваната оперативна печалба ще бъде в диапазона между 13,7 и 13,9 милиарда долара, което би надхвърлило досегашния рекорд за тримесечна печалба от около 12,1 милиарда долара, отчетен през третото тримесечие на 2018 година.

          Ако прогнозата бъде потвърдена в окончателния финансов отчет, който се очаква по-късно този месец, това ще означава ръст от около 200% на годишна база.

          Очаква се приходите от продажби да бъдат между 63,5 и 64,9 милиарда долара, което също би подобрило предишния рекорд от около 59,3 милиарда долара, поставен през третото тримесечие на 2025 година.

          Оптимистичната прогноза се обяснява със силното търсене на високопроизводителни чипове за памет, използвани в центрове за данни и инфраструктурата на изкуствения интелект.

          Рязкото глобално нарастване на търсенето на полупроводници, подхранвано от бума в изкуствения интелект, изведе износа на Южна Корея до исторически връх през 2025 година, показват официални данни, публикувани миналата седмица.

          Samsung Electronics е сред водещите световни производители на чипове за памет, доставяйки ключови компоненти за AI индустрията и свързаната с нея инфраструктура. Южна Корея е дом и на SK hynix – друг основен играч на световния пазар на полупроводници.

          Междувременно президентът на страната И Дже Мьонг обеща през тази година да утрои инвестициите в изкуствен интелект, с цел Южна Корея да се нареди сред трите водещи световни сили в тази сфера, заедно със Съединените щати и Китай.

