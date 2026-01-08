Сан Антонио победи с лекота ЛА Лейкърс

Словенската звезда на Ел Ей Лейкърс Лука Дончич записа поредния уникален двубой при поражението на тима му с 91:107 при гостуването на Сан Антонио в двубой от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (NBA).

Дончич стана най-резултатният играч в сблъсъка, финиширайки и с трипъл-дабъл – 38 точки, 10 борби и 10 асистенции. Другата голяма звезда на Лейкърс – Леброн Джеймс не взе участие в срещата.

За победителите от Сан Антонио Келдън Джонсън финишира с 27 точки, а Виктор Уембаняма направи дабъл-дабъл – 16 точки и 14 борби.

Спърс са втори в Западната конференция с актив от 26 победи и 11 загуби. Лейкърс са четвърти с 23 успеха и 12 поражения.

Ню Йорк сложи край на поредицата от 4 загуби, след като надделя над Eл Ей Клипърс като домакин със 123:111.

Най-резултатен за победителите стана Джейлън Брънсън със своите 26 точки, 3 борби и 7 асистенции за 33:19 минути н паркета, а Оджи Ануноби добави 20 точки и 3 борби за почти 32 минути в игра.

За гостите от Ел Ей Кауай Ленард завърши с 25 точки, 3 борби и 4 асистенции за 36:16 минути на паркета, а Джеймс Хардън добави 23 точки, 3 борби и 9 асистенции за почти 38 игрови минути.

С тази победа Ню Йорк Никс излезе на второ място в Източната конференция с баланс 24-13, докато Ел Ей Клипърс остава 12-и на Запад с негативен баланс: 13-23.

Останалите резултати от изминалата нощ:

Бостън Селтикс – Денвър Нъгетс 110:114

Детройт Пистънс – Чикаго Булс 108:93

Филаделфия 76-ърс – Вашингтон Уизърдс 131:110

Шарлът Хорнетс – Торонто Раптърс 96:97

Атланта Хоукс – Ню Орлиънс Пеликанс 117:100

Бруклин Нетс – Орландо Меджик 103:104 след прод.

Мемфис Гризлис – Финикс Сънс 98:117

Оклахома Сити Тъндър – Юта Джаз 129:125 след прод.

Голдън Стейт Уориърс – Милуоки Бъкс 120:113

Портланд Трейл Блейзърс – Хюстън Рокетс 103:102