САЩ искат контрола над PDVSA и са разработили план за управление на нефта на Венецуела за години напред

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп разработва план за установяване на контрол над нефта на Венецуела за години напред, съобщава The Wall Street Journal.

„Тръмп и неговите съветници планират мащабна инициатива за доминиране на петролната индустрия на Венецуела за години напред, а президентът е казал на съветниците си, че вярва, че усилията му биха могли да помогнат за сваляне на цените на петрола до желаните от него 50 долара за барел“, се отбелязва в материала.

Според източници на изданието, планът предвижда установяване на контрол над венецуелската компания PDVSA, включително придобиване и продажба на по-голямата част от нейното производство.

„Ако е успешен, този план би могъл ефективно да даде на САЩ контрол над по-голямата част от петролните запаси в Западното полукълбо“, се казва в статията.

Ден преди това ръководителят на Белия дом обяви, че временните власти в Каракас ще предадат на американците до 50 милиона барела петрол. САЩ ще продават горивото на пазарни цени, а парите, според Тръмп, ще бъдат в полза на народа на Венецуела и САЩ.