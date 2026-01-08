НА ЖИВО
      четвъртък, 08.01.26
          САЩ планират дългосрочен контрол над петролната индустрия на Венецуела

          Американските власти подготвят мащабен план за контрол над петролната индустрия на Венецуела за години напред, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, запознати със ситуацията.

          Според изданието текущият президент на Америка Доналд Тръмп и неговите съветници разглеждат инициатива, която да позволи на САЩ да доминират в сектора, включително чрез контрол върху държавната петролна компания Petróleos de Venezuela SA (PdVSA) и по-голямата част от петролната ѝ продукция.

          „Президентът смята, че тези усилия могат да помогнат за понижаване на цените на петрола до около 50 долара за барел“, пише The Wall Street Journal.

          По-рано Доналд Тръмп заяви в социалната мрежа Truth Social, че по договорени с Вашингтон условия приходите от износа на венецуелски петрол ще се използват за закупуване на американски продукти, включително храни, лекарства, медицинско оборудване и енергийна инфраструктура.

          В сряда стана ясно, че Вашингтон вече е започнал продажбата на венецуелски петрол на световния пазар, като приходите ще постъпват по сметки, контролирани от САЩ, с цел прозрачност и контрол върху разпределението на средствата.

