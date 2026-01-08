НА ЖИВО
          Сдружение „Дойран 2025“ внесе в парламента 300 000 подписа за национален референдум

          Сдружение „Дойран 2025“ внесе в Народното събрание общо 300 000 подписа с искане за провеждане на национален референдум, включващ осем конкретни въпроса. Тази стъпка идва, след като в края на октомври в деловодството на парламента вече бяха депозирани 200 хиляди подписа.

          Председателят на сдружението Румяна Ченалова разясни темите, по които се иска допитване до народа. Тя подчерта, че исканията обхващат широк спектър от обществено значими теми, включително финансовата сигурност и правилата за провеждане на допитвания.

          „Част от въпросите касаят еврозоната, евросъюза, запазването на кешовите плащания и забрана за дигитална валута. Останалите два въпроса касаят изменения в закона за прякото участите на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. А именно – да е нужен по-малък брой от подписи за иницииране на референдум. Предлагаме 50 000, вместо сега съществуващите 200 000 и 400 000 и вторият въпрос касае валидността на решението на референдума“, заяви Ченалова.

