СДВР : Не използвайте колите си, освен при неотложна необходимост

Заради усложнената зимна обстановка в София, Пътна полиция – СДВР отправи апел към водачите да не използват автомобилите си днес, освен при неотложна необходимост.

По информация на СДВР голяма част от столичните пътни артерии все още не са обработени, което създава сериозни предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Допълнителни екипи на Пътна полиция, както и придадени сили от други подразделения на СДВР, са на терен с цел нормализиране на трафика и оказване на съдействие на закъсали водачи, съобщават още от пресцентъра на дирекцията.

От полицията съобщават още, че е обезпечено извеждането на изгорелия тази сутрин снегорин в района на село Волуяк.