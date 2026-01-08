Себихан Мехмед: Положението в Крумовград днес е много по-спокойно

Това каза кметицата на Крумовград Себихан Мехмед, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Мехмед обясни, че преди известно време с помощта на „Басейнова дирекция“ е била почистена голяма част от коритото на тази река. Тя беше категорична, че ако това не е било свършено, то половината град сноши е щял да остане под вода.
