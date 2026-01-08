НА ЖИВО
          Себихан Мехмед: Положението в Крумовград днес е много по-спокойно

          „Положението в Крумовград днес е много по-спокойно. Вчера един от най-тежките проблеми, които имахме, беше свързан с излизането на река „Крумовица“ от коритото й. Река „Крумовица“ е тази, която преминава през общината и града. Тя не е в нашата територия, не е на строителни граници, но въпреки всичко аз искам да благодаря на държавата в лицето на областния управител. „

          Това каза кметицата на Крумовград Себихан Мехмед, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Мехмед обясни, че преди известно време с помощта на „Басейнова дирекция“ е била почистена голяма част от коритото на тази река. Тя беше категорична, че ако това не е било свършено, то половината град сноши е щял да остане под вода.

