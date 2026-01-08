СЕМ ще прецени дали има нарушение на закона при освобождаването на Мария Цънцарова

НА ЖИВО
          СЕМ ще прецени дали има нарушение на закона при освобождаването на Мария Цănцарова

          Снимка: Фейсбук
          Юристите на Съвета за електронни медии (СЕМ) ще анализират случая с освобождаването на журналистката Мария Цънцарова от bTV и ще преценят дали са нарушени разпоредби на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). Това реши регулаторът на първото си заседание за 2026 година след продължителна и напрегната дискусия. Паралелно с това СЕМ ще организира и среща с Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО).

          Свободата на словото и журналистическата етика във фокуса на дебата

          Повод за обсъждането бе отстраняването на Мария Цънцарова от ефира на bTV в края на 2025 г., което постави отново темите за свободата на словото, правата на журналистите и редакционната независимост.

          Членът на СЕМ Габриела Наплатанова подчерта, че регулаторът за втори път в рамките на година реагира по казус, свързан с журналистката, заради поредица от атаки и очернящи кампании срещу нея.

          „Учудващо е какво накара медията да пожертва една от най-разпознаваемите си водещи и символ на остра публицистика“, заяви Наплатанова.

          По думите ѝ, журналист, който не търси истината и не предизвиква реакции, е безсмислен за обществото, а полярните реакции срещу Цънцарова са доказателство за силното ѝ влияние.

          Натиск върху журналистите и болна медийна среда

          Къдринка Къдринова, също член на СЕМ, определи състоянието на медийната среда в България като „отдавна болно“, подчертавайки, че то е пряк показател за състоянието на демокрацията.

          „От десетилетия се ширят злоупотреби с журналистическия труд – унизително ниско заплащане, несигурни договори, натиск и заплахи“, заяви тя.

          Къдринова настоя журналистиката най-после да получи статут на общественозначима и стратегически важна дейност, със съответните права и защити.

          Снежана Тодорова: Водещият трябва да е неутрален, когато разговоря със събеседниците си в студио Снежана Тодорова: Водещият трябва да е неутрален, когато разговоря със събеседниците си в студио

          Съмнения за нарушения на Закона за радиото и телевизията

          Пролет Велкова определи освобождаването на Цънцарова като „изключително драстичен случай“, касаещ един от малкото журналисти с голяма аудитория, които работят задълбочено и критично.

          Тя посочи, че два от мотивите, изтъкнати от bTV, може да са в пряко противоречие със ЗРТ – появата на водещата с брандирана чаша и публичните ѝ критики към ръководител.

          „Отнемането на правото на журналист да изразява позиции в обществен интерес е нарушение на чл. 10 от ЗРТ – правото на свободно изразяване на мнение“, подчерта Велкова.

          По нейно предложение СЕМ възложи на юристите си подробен правен анализ на случая, който да установи дали има законови нарушения.

          Регулаторът: няма намеса в кадрови решения, но има отговорност

          Председателят на СЕМ Симона Велева подчерта, че регулаторът няма правомощия да се меси в редакционната независимост и кадровите решения на медиите, но има дълг да следи за прозрачност, предвидимост и професионални стандарти.

          „Работата на журналиста не е да бъде удобен, а да задава остри и неудобни въпроси към властта“, заяви Велева.

          Тя определи като „изключително лош знак“ подгряването на освобождаването на Цънцарова чрез спекулативни публикации в жълти медии.

          Поглед напред: етика, регионална журналистика и БНТ

          Във втората част на заседанието СЕМ прие План за дейността си през 2026 г., която ще премине под мотото „25 години Съвет за електронни медии“. Сред ключовите приоритети остава и изборът на генерален директор на Българска национална телевизия (БНТ).

          Планът ще бъде допълнен с кръгла маса за журналистическата етика, инициативи за регионалната журналистика и опазването на чистотата на българския език.

          ОФИЦИАЛНО: Би Ти Ви обяви раздяла с Мария Цънцарова ОФИЦИАЛНО: Би Ти Ви обяви раздяла с Мария Цънцарова

