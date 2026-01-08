НА ЖИВО
          Сенатът ограничи правомощията на Тръмп за военни действия във Венецуела

          Сенатът на САЩ
          Сенатът на САЩ
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Сенатът на Съединените щати прие ключова резолюция, която задължава президента Доналд Тръмп да потърси официално разрешение от Конгреса преди предприемането на нови военни операции във Венецуела. Документът получи подкрепата на 52-ма сенатори, като сред гласувалите „за“ се включиха и представители на Републиканската партия.

          Законодателната мярка е директен отговор на извършените удари в Каракас и задържането на Николас Мадуро – действия, за които Белият дом не е предоставил предварителна информация на законодателите. В интервю за „Ню Йорк Таймс“ президентът Тръмп заяви, че американското присъствие в страната ще продължи години с цел осъществяване на контрол върху петролните ресурси. Държавният глава изключи сценарий за бърза смяна на властта и не даде еднозначен отговор дали ще бъдат изпратени сухопътни войски.

          Предстои резолюцията да бъде подложена на окончателно гласуване, след което президентът запазва правото си да наложи вето върху решението.

