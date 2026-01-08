НА ЖИВО
          Серия катастрофи в София заради мокрите пътища: пострадали при инцидент край Орлов мост

          Снимка: БГНЕС
          Мократа пътна настилка доведе до поредица от пътнотранспортни произшествия в София, като само в рамките на няколко часа бяха регистрирани няколко инцидента, съобщи БТВ.

          Около 12:30 ч. товарен камион се обърна в кръгово кръстовище в ж.к. „Младост 4“, като по първоначална информация причината е загуба на контрол заради хлъзгавия път.

          По-късно, около 17:30 ч., тролейбус катастрофира с лек автомобил под т.нар. „Мост на влюбените“на кръстовището на булевардите „Черни връх“ и „България“. Екипи на полицията са пристигнали на място.

          Малко след това лек автомобил навлезе в насрещното движение на бул. „Цариградско шосе“ в района на Орлов мост, след като водачът е загубил контрол над превозното средство. Пострадала е жена – пътник в една от колите, както и един от шофьорите, който е с травма на крака.

          При останалите инциденти няма пострадали.

          От полицията призовават шофьорите да карат с повишено внимание, да съобразяват скоростта с метеорологичните условия и да бъдат особено внимателни при хлъзгава настилка.

