Серия катастрофи в София заради мокрите пътища: пострадали при инцидент край Орлов мост

Мократа пътна настилка доведе до поредица от пътнотранспортни произшествия в София, като само в рамките на няколко часа бяха регистрирани няколко инцидента, съобщи БТВ.

Около 12:30 ч. товарен камион се обърна в кръгово кръстовище в ж.к. „Младост 4“, като по първоначална информация причината е загуба на контрол заради хлъзгавия път.

По-късно, около 17:30 ч., тролейбус катастрофира с лек автомобил под т.нар. „Мост на влюбените“ – на кръстовището на булевардите „Черни връх“ и „България“. Екипи на полицията са пристигнали на място.

Малко след това лек автомобил навлезе в насрещното движение на бул. „Цариградско шосе“ в района на Орлов мост, след като водачът е загубил контрол над превозното средство. Пострадала е жена – пътник в една от колите, както и един от шофьорите, който е с травма на крака.

При останалите инциденти няма пострадали.

От полицията призовават шофьорите да карат с повишено внимание, да съобразяват скоростта с метеорологичните условия и да бъдат особено внимателни при хлъзгава настилка.