      четвъртък, 08.01.26
          Щайнмайер с остро предупреждение: Светът не трябва да става „свърталище на разбойници"

          Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер отправи остри критики към външната политика на Съединените щати при текущия президент на Америка Доналд Тръмп, като предупреди, че световният ред е застрашен от разпадане и превръщане в „свърталище на разбойници“, в което безскрупулни велики сили вземат каквото пожелаят. Изявлението е цитирано от германското издание Франкфуртер Алгемайне Цайтунг.

          В необичайно остър тон Щайнмайер заяви, че глобалната демокрация е подложена на най-сериозната атака от десетилетия насам, като думите му ясно препращат към последни действия на международната сцена, включително развитието около Венецуела и управлението на Николас Мадуро.

          Германският държавен глава определи анексирането на Крим от Русия и пълномащабното нахлуване в Украйна като исторически прелом за международния ред, но подчерта, че поведението на САЩ представлява втори, не по-малко опасен разрив.

          „Налице е срив на ценностите от страна на нашия най-важен партньор – Съединените щати, които помогнаха за изграждането на този световен ред“, заяви Щайнмайер.

          По думите му залогът днес е да не се допусне свят, в който цели региони и държави се третират като собственост на няколко велики сили, а най-безскрупулните диктуват правилата. Той подчерта, че в моменти на заплаха са необходими активни и координирани действия, както и по-голяма ангажираност от страна на ключови държави извън Запада.

          Според Щайнмайер страни като Бразилия и Индия трябва да бъдат убедени да поемат по-активна роля в опазването на международния ред, основан на правила, тъй като от това зависи стабилността на глобалната система през следващите години.

