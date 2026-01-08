НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Щетите от проливните дъждове в Крумовградско

          0
          16
          Снимка: Фейсбук
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Проливни валежи с интензитет над 100 литра на квадратен метър за денонощие предизвикаха сериозни наводнения в общините Крумовград и Кирково.

          - Реклама -

          Стихията е нанесла значителни материални щети, чието пълно описване тепърва предстои. Наводнени са улици и земеделски земи, а водата е отнесла мост, което е довело до временно откъсване на населени места в района.

          Валежите продължават, макар и с по-слаба интензивност, като в района се наблюдава и активна гръмотевична буря. Добрата новина е, че нивото на река Крумовица е започнало да спада, но въпреки това местните власти остават в повишена готовност. През нощта, около 3:00 часа, край село Аврен бурният вятър е съборил оранжерия. При инцидента няма пострадали хора.

          „Екипи на електроразпределителното дружество, ВиК, общинската администрация и районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ очакват пълното оттичане на водата, за да започне реалната работа по отстраняване на авариите. Особено сериозно е положението с водоснабдяването, тъй като по поречието на река Крумовица всички помпени станции са били под вода. В момента водоснабдяването се осъществява единствено чрез резервни резервоари“, заяви пред БНТ зам.-кметът на Община Крумовград Абидин Хаджимехмед.

          Най-сериозният проблем в момента в град Крумовград остава липсата на електрозахранване в квартал „Дружба“. Мазетата на жилищните блокове са наводнени, а електрическите табла се намират под вода, което възпрепятства възстановяването на тока. По данни на общината през нощта водата е достигала почти до парапетите и е заливала паркингите в района. Към момента нивото ѝ е спаднало, но рискът остава.

          В кризисния щаб са обсъдени щетите по помпените станции и времето, необходимо за тяхното възстановяване. Общината е предприела действия за осигуряване на алтернативно електрозахранване. След направено проучване е установено, че ДПМ – Крумовград разполага с генератори с мощност над 35 киловата, които могат да бъдат използвани за захранване на помпите веднага след оттичането на водата, без да се изчаква пълното възстановяване на електрическите табла.

          Сериозни поражения има и по инфраструктурата извън града. Паднал мост с дължина около 15 метра е прекъснал достъпа до едно от населените места. Към момента там не може да бъде вкарана тежка механизация, тъй като водата все още се оттича по деретата и реките. Местните власти поддържат постоянна връзка с жителите на откъснатите райони, като по информация от общината хората са спокойни и няма данни за застрашени животи.

          Веднага след като валежите спрат и нивото на водата се понижи достатъчно, на терен ще бъде въведена наличната техника – както общинска, така и на частни фирми – за възстановяване на разрушената инфраструктура и разчистване на щетите. Към момента основната надежда на местните власти и жители остава подобряване на метеорологичната обстановка, за да започне реалното отстраняване на последствията от поройните дъждове.

          Проливни валежи с интензитет над 100 литра на квадратен метър за денонощие предизвикаха сериозни наводнения в общините Крумовград и Кирково.

          - Реклама -

          Стихията е нанесла значителни материални щети, чието пълно описване тепърва предстои. Наводнени са улици и земеделски земи, а водата е отнесла мост, което е довело до временно откъсване на населени места в района.

          Валежите продължават, макар и с по-слаба интензивност, като в района се наблюдава и активна гръмотевична буря. Добрата новина е, че нивото на река Крумовица е започнало да спада, но въпреки това местните власти остават в повишена готовност. През нощта, около 3:00 часа, край село Аврен бурният вятър е съборил оранжерия. При инцидента няма пострадали хора.

          „Екипи на електроразпределителното дружество, ВиК, общинската администрация и районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ очакват пълното оттичане на водата, за да започне реалната работа по отстраняване на авариите. Особено сериозно е положението с водоснабдяването, тъй като по поречието на река Крумовица всички помпени станции са били под вода. В момента водоснабдяването се осъществява единствено чрез резервни резервоари“, заяви пред БНТ зам.-кметът на Община Крумовград Абидин Хаджимехмед.

          Най-сериозният проблем в момента в град Крумовград остава липсата на електрозахранване в квартал „Дружба“. Мазетата на жилищните блокове са наводнени, а електрическите табла се намират под вода, което възпрепятства възстановяването на тока. По данни на общината през нощта водата е достигала почти до парапетите и е заливала паркингите в района. Към момента нивото ѝ е спаднало, но рискът остава.

          В кризисния щаб са обсъдени щетите по помпените станции и времето, необходимо за тяхното възстановяване. Общината е предприела действия за осигуряване на алтернативно електрозахранване. След направено проучване е установено, че ДПМ – Крумовград разполага с генератори с мощност над 35 киловата, които могат да бъдат използвани за захранване на помпите веднага след оттичането на водата, без да се изчаква пълното възстановяване на електрическите табла.

          Сериозни поражения има и по инфраструктурата извън града. Паднал мост с дължина около 15 метра е прекъснал достъпа до едно от населените места. Към момента там не може да бъде вкарана тежка механизация, тъй като водата все още се оттича по деретата и реките. Местните власти поддържат постоянна връзка с жителите на откъснатите райони, като по информация от общината хората са спокойни и няма данни за застрашени животи.

          Веднага след като валежите спрат и нивото на водата се понижи достатъчно, на терен ще бъде въведена наличната техника – както общинска, така и на частни фирми – за възстановяване на разрушената инфраструктура и разчистване на щетите. Към момента основната надежда на местните власти и жители остава подобряване на метеорологичната обстановка, за да започне реалното отстраняване на последствията от поройните дъждове.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Любопитно

          Отбелязваме Бабинден – денят, в който животът се благославя

          Десислава Димитрова -
          На 8 януари в България се отбелязва Денят на родилната помощ, по-широко познат като Бабинден. По стар стил празникът се чества на 21 януари, а по нов стил – на 8 януари.
          Общество

          Лидерът на сепаратистите в Йемен Айдарос Алзубиди е избягал в ОАЕ

          Георги Петров -
          Лидерът на сепаратисткото движение в Йемен Айдарос Алзубиди е напуснал страната и се е отправил към Обединени арабски емирства, съобщи коалицията, водена от Саудитска...
          България

          Сняг и рязко застудяване затрудниха трафика в София, 109 машини чистят улиците

          Дамяна Караджова -
          Интензивен снеговалеж затрудни придвижването в София в ранните часове на деня.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions