Щетите от проливните дъждове в Крумовградско

Проливни валежи с интензитет над 100 литра на квадратен метър за денонощие предизвикаха сериозни наводнения в общините Крумовград и Кирково.

Стихията е нанесла значителни материални щети, чието пълно описване тепърва предстои. Наводнени са улици и земеделски земи, а водата е отнесла мост, което е довело до временно откъсване на населени места в района.

Валежите продължават, макар и с по-слаба интензивност, като в района се наблюдава и активна гръмотевична буря. Добрата новина е, че нивото на река Крумовица е започнало да спада, но въпреки това местните власти остават в повишена готовност. През нощта, около 3:00 часа, край село Аврен бурният вятър е съборил оранжерия. При инцидента няма пострадали хора.

„Екипи на електроразпределителното дружество, ВиК, общинската администрация и районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ очакват пълното оттичане на водата, за да започне реалната работа по отстраняване на авариите. Особено сериозно е положението с водоснабдяването, тъй като по поречието на река Крумовица всички помпени станции са били под вода. В момента водоснабдяването се осъществява единствено чрез резервни резервоари“, заяви пред БНТ зам.-кметът на Община Крумовград Абидин Хаджимехмед.



Най-сериозният проблем в момента в град Крумовград остава липсата на електрозахранване в квартал „Дружба“. Мазетата на жилищните блокове са наводнени, а електрическите табла се намират под вода, което възпрепятства възстановяването на тока. По данни на общината през нощта водата е достигала почти до парапетите и е заливала паркингите в района. Към момента нивото ѝ е спаднало, но рискът остава.

В кризисния щаб са обсъдени щетите по помпените станции и времето, необходимо за тяхното възстановяване. Общината е предприела действия за осигуряване на алтернативно електрозахранване. След направено проучване е установено, че ДПМ – Крумовград разполага с генератори с мощност над 35 киловата, които могат да бъдат използвани за захранване на помпите веднага след оттичането на водата, без да се изчаква пълното възстановяване на електрическите табла.

Сериозни поражения има и по инфраструктурата извън града. Паднал мост с дължина около 15 метра е прекъснал достъпа до едно от населените места. Към момента там не може да бъде вкарана тежка механизация, тъй като водата все още се оттича по деретата и реките. Местните власти поддържат постоянна връзка с жителите на откъснатите райони, като по информация от общината хората са спокойни и няма данни за застрашени животи.

Веднага след като валежите спрат и нивото на водата се понижи достатъчно, на терен ще бъде въведена наличната техника – както общинска, така и на частни фирми – за възстановяване на разрушената инфраструктура и разчистване на щетите. Към момента основната надежда на местните власти и жители остава подобряване на метеорологичната обстановка, за да започне реалното отстраняване на последствията от поройните дъждове.