Силен вятър и снеговалеж удариха Радишево, има населени места без ток

Силен вятър, придружен от интензивен снеговалеж, създава сериозни затруднения в село Радишево в Плевенско. По информация от местните жители на места е прекъснато електрозахранването, а метеорологичната обстановка остава усложнена.

Силните пориви на вятъра водят до навявания по пътищата, което затруднява движението както на автомобили, така и на пешеходци. Снегът продължава да се трупа, а видимостта в района е намалена.

Очаква се екипи на електроразпределителното дружество да работят по отстраняване на авариите, като към момента няма информация кога захранването ще бъде напълно възстановено.

Местните власти призовават жителите да бъдат изключително внимателни, да ограничат пътуванията и да следят за актуална информация при влошаване на обстановката.