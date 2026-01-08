НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Силен вятър спря фериботи в Гърция, нарушено е корабоплаването към островите

          0
          12
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Силните ветрове в Гърция доведоха до сериозни нарушения във фериботния трафик в страната. Засегнати са графиците на няколко компании, обслужващи маршрути към Цикладите и други острови в Егейско море.

          - Реклама -

          Преустановени са плаванията по линиите Килини – Порос – Кефалония и Перама – Саламина, като повечето кораби остават на пристанищата до подобряване на метеорологичните условия.

          По маршрута Керамоти – Тасос също се отчита сериозно затруднение – превозът се извършва само от определен ферибот, а редовното разписание е нарушено.

          Жълт код за бурен вятър в 16 области Жълт код за бурен вятър в 16 области

          За линията Корфу – Игуменица към момента няма пълна забрана за движение, но пътниците са призовани да се свързват предварително с пристанищните власти и туристическите агенции за актуална информация, тъй като са възможни внезапни промени.

          Според гръцките власти ветровитото време ще се задържи, а в следващите 24 до 48 часа не са изключени допълнителни отменени или променени курсове.

          Силните ветрове в Гърция доведоха до сериозни нарушения във фериботния трафик в страната. Засегнати са графиците на няколко компании, обслужващи маршрути към Цикладите и други острови в Егейско море.

          - Реклама -

          Преустановени са плаванията по линиите Килини – Порос – Кефалония и Перама – Саламина, като повечето кораби остават на пристанищата до подобряване на метеорологичните условия.

          По маршрута Керамоти – Тасос също се отчита сериозно затруднение – превозът се извършва само от определен ферибот, а редовното разписание е нарушено.

          Жълт код за бурен вятър в 16 области Жълт код за бурен вятър в 16 области

          За линията Корфу – Игуменица към момента няма пълна забрана за движение, но пътниците са призовани да се свързват предварително с пристанищните власти и туристическите агенции за актуална информация, тъй като са възможни внезапни промени.

          Според гръцките власти ветровитото време ще се задържи, а в следващите 24 до 48 часа не са изключени допълнителни отменени или променени курсове.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Американските власти разкриха самоличността на жената, застреляна при операция на имиграционните служби в Минеаполис

          Дамяна Караджова -
          Американските власти идентифицираха жената, застреляна от служител на имиграционните власти в Минеаполис.
          Свят

          Хиляди блокирани от зимната буря „Горети“: хаос по летища и пътища в Северозападна Европа

          Дамяна Караджова -
          Интензивните снеговалежи и опасните заледявания причиниха сериозни затруднения за пътниците в Северозападна Европа.
          Политика

          Макрон : САЩ постепенно се отдръпват от международното право

          Пола Жекова -
          Съединените щати постепенно се дистанцират от част от своите съюзници и се откъсват от установените норми на международното право. Това заяви Еманюел Макрон в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions