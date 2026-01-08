Силен вятър спря фериботи в Гърция, нарушено е корабоплаването към островите

Силните ветрове в Гърция доведоха до сериозни нарушения във фериботния трафик в страната. Засегнати са графиците на няколко компании, обслужващи маршрути към Цикладите и други острови в Егейско море.

- Реклама -

Преустановени са плаванията по линиите Килини – Порос – Кефалония и Перама – Саламина, като повечето кораби остават на пристанищата до подобряване на метеорологичните условия.

По маршрута Керамоти – Тасос също се отчита сериозно затруднение – превозът се извършва само от определен ферибот, а редовното разписание е нарушено.

За линията Корфу – Игуменица към момента няма пълна забрана за движение, но пътниците са призовани да се свързват предварително с пристанищните власти и туристическите агенции за актуална информация, тъй като са възможни внезапни промени.

Според гръцките власти ветровитото време ще се задържи, а в следващите 24 до 48 часа не са изключени допълнителни отменени или променени курсове.