      четвъртък, 08.01.26
          Сняг и рязко застудяване затрудниха трафика в София, 109 машини чистят улиците

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Интензивен снеговалеж затрудни придвижването в София в ранните часове на деня. През нощта валежите са били от дъжд, но около 04:00 часа те са преминали в сняг, като температурите рязко са се понижили, създавайки условия за заледяване.

          От Столична община съобщиха, че 109 снегопочистващи машини са излезли на терен. Извършват се обработки със смеси срещу заледяване, както и избутване на натрупаната снежна маса по основните улици и булеварди в града.

          В природен парк „Витоша“ е направено опесъчаване на пътищата по направленията кв. „Драгалевци“ – хижа „Алеко“ и кв. „Бояна“ – местност „Златните мостове“.

          Студена зима предизвика сериозни транспортни проблеми в Европа Студена зима предизвика сериозни транспортни проблеми в Европа

          Към момента е възстановено движението на тролейбусни линии 1 и 5, както и на автобусни линии 74, 77, 82, 86 и 101.

          От Центъра за градска мобилност предупредиха, че са възможни закъснения в движението на градския транспорт, заради усложнената пътна обстановка.

          През деня температурите ще останат ниски, а властите напомнят, че има реална опасност от заледявания, особено в по-високите части на града и по сенчестите участъци.

