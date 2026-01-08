НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Сняг остави 10 населени места в Плевенско без ток, пътищата са проходими

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Десет населени места в Плевенска област са частично или напълно без електрозахранване след падналия сняг. Информацията беше потвърдена от областния управител Мартин Мачев пред БНР.

          По думите му проблеми с електрическата мрежа има в Кнежа, Долни Луковит, Червен бряг, Койнаре, Бохот, Тученица, Радишево, Николаево, Ласкар и Брестовец. Аварийните екипи са започнали работа още в ранните сутрешни часове и продължават по отстраняването на повредите.

          Сняг и рязко застудяване затрудниха трафика в София, 109 машини чистят улиците – Евроком

          Пътната обстановка в областта остава зимна, като от 6:00 часа тази сутрин всички налични машини са ангажирани с почистване и опесъчаване. На отделни участъци има заледявания и снегонавявания, но всички пътища са проходими при зимни условия. Дейностите по обработката на пътната мрежа продължават без прекъсване.

          Серия катастрофи в София заради мокрите пътища: пострадали при инцидент край Орлов мост

          Областният управител апелира водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, за да се избегнат инциденти.

          В Плевен улиците са обработени, а общественият транспорт се движи по установения график.

