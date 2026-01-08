НА ЖИВО
      четвъртък, 08.01.26
          Космос

          Space Epoch изгражда първата морска база за ракети за многократна употреба в Китай

          Китайската аерокосмическа компания Space Epoch официално даде старт на строителството на първата по рода си в страната морска база, специализирана в производството и тестването на ракети носители с течни горивни двигатели за многократна употреба. Информацията за мащабния проект бе потвърдена в изявление на компанията, разпространено чрез социалната платформа WeChat.

          Новият технологичен хъб ще бъде разположен в район Цянтан на окръг Ханчжоу, намиращ се в източната част на Китай. За реализацията на инфраструктурния проект са заделени инвестиции в размер на 5,2 млрд. юана (приблизително 743 млн. долара).

          Първоначалните планове предвиждат базата да обхваща територия от 7,2 хектара. Комплексът ще функционира като център за широк спектър от дейности, включително научноизследователска развойна дейност, производство, сглобяване и изпитания. Съоръжението ще има капацитет за възстановяване и подготовка за повторна употреба на средни и големи ракети носители, като се очаква да поддържа темпо от до 25 изстрелвания годишно.

          Този ход идва след ключово постижение за компанията. През май 2025 г. стартъпът Space Epoch проведе успешен първи тестов полет на ракетата за многократни полети „Юансинчжъ-1“, която извърши вертикално приземяване в близост до бреговете на провинция Шандун.

          - Реклама -

