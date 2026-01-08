Спартак Варна започна да погасява дългове и наказанието от ФИФА ще падне

Ръководството на Спартак Варна е изчистило задълженията си към бившия футболист на тима Кристиан Илич и по този начин забраната от ФИФА за картотекиране на нови играчи ще падне. Както е извество халфът осъди варненци за неизплатени заплати в размер на 16 000 евро, което доведе до наказанието на варненския тим.

„Уважаеми, Соколи

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Спартак Варна изплати дължимата сума към Кристиан Илич, с което всеки момент се очаква падне забраната от ФИФА за картотекиране на нови играчи.

В следващите часове и дни очаквайте обявяването на новите попълнения на Спартак Варна!“, обявиха от клуба.