НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Спартак Варна започна да погасява дългове и наказанието от ФИФА ще падне

          "Соколите" изплатиха 16 хиляди евро на Кристиан Илич

          0
          5
          Снимка: Официална фейсбук-страница на футболен клуб Спартак Варна
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ръководството на Спартак Варна е изчистило задълженията си към бившия футболист на тима Кристиан Илич и по този начин забраната от ФИФА за картотекиране на нови играчи ще падне. Както е извество халфът осъди варненци за неизплатени заплати в размер на 16 000 евро, което доведе до наказанието на варненския тим.

          - Реклама -

          „Уважаеми, Соколи

          Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Спартак Варна изплати дължимата сума към Кристиан Илич, с което всеки момент се очаква падне забраната от ФИФА за картотекиране на нови играчи.

          В следващите часове и дни очаквайте обявяването на новите попълнения на Спартак Варна!“, обявиха от клуба.

          Ръководството на Спартак Варна е изчистило задълженията си към бившия футболист на тима Кристиан Илич и по този начин забраната от ФИФА за картотекиране на нови играчи ще падне. Както е извество халфът осъди варненци за неизплатени заплати в размер на 16 000 евро, което доведе до наказанието на варненския тим.

          - Реклама -

          „Уважаеми, Соколи

          Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Спартак Варна изплати дължимата сума към Кристиан Илич, с което всеки момент се очаква падне забраната от ФИФА за картотекиране на нови играчи.

          В следващите часове и дни очаквайте обявяването на новите попълнения на Спартак Варна!“, обявиха от клуба.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Григор Димитров приключи рано участието си в Австралия

          Николай Минчев -
          Първата ни ракета Григор Димитров не успя да се класира за четвъртфиналите на ATP 250 турнира в Бризбън. Българинът допусна загуба срещу световния №84...
          Баскетбол

          Сан Антонио победи с лекота ЛА Лейкърс

          Николай Минчев -
          Словенската звезда на Ел Ей Лейкърс Лука Дончич записа поредния уникален двубой при поражението на тима му с 91:107 при гостуването на Сан Антонио...
          Спорт

          Лацио и Фиорентина не се победиха

          Станимир Бакалов -
          Лацио и Фиорентина не се победиха в интригуващ двубой от 19-ия кръг на Серия А, завършил 2:2. "Орлите" са 9-и в класирането с 25...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions