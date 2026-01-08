Спасиха двама работници, заради високото ниво на река Арда край Хасково

Двама работници, останали в бедствено положение на багер по време на изкопни дейности в кариера в село Долно Черковище, бяха успешно спасени след продължителна и сложна операция. Инцидентът е станал заради рязкото повишаване на нивото на река Арда, което е довело до излизане на водата извън коритото ѝ вследствие на обилни валежи в района.

След подаден сигнал вчера следобед незабавно са предприети действия, като на място са изпратени три екипа на ПБЗН – Хасково, както и две спасителни лодки. Ситуацията е била силно усложнена заради мощното течение и залетите терени около багера. За инцидента своевременно е уведомен областният управител, съобщиха от Областната администрация на Хасково.

Установено е, че двамата работници се намират на около 300 метра от брега, в силно компрометиран участък с натрупани отпадъци и паднали дървета, което допълнително затруднява достъпа до тях. Започната е подготовка за евакуация със спасителни лодки, но поради изключително силното течение се е наложило изчакване за понижаване на водното ниво.

По разпореждане на областния управител д-р Стефка Здравкова са предприети действия за регулиране на водния обем чрез ВЕЦ Студен кладенец, което е позволило създаването на по-безопасни условия за провеждане на спасителната операция.

Около 21:30 часа спасителните екипи достигат до багера, а двамата работници са успешно евакуирани без пострадали.

В операцията са участвали още екипи на ИАРА с две спасителни лодки, както и допълнителни екипи на терен.