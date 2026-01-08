Командирът на артилерийска група в рамките на групата „Пресса“ на спецназа на „Ахмат“, с позивна „Оптима“, говори за основните проблеми, пред които са изправени Въоръжените сили на Украйна в Сумска област, предава РИА Новости.

Става въпрос за сериозен недостиг на провизии и батерии за дронове.

„Противникът не може да осигури достатъчно провизии, така че батериите му свършват, провизиите му свършват и всичко това оказва натиск върху морала му“, казва командирът на „Ахмат“.