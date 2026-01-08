НА ЖИВО
          Сто жертви след операцията за залавянето на Мадуро : Венецуела обяви национален траур

          Атаката, при която Съединените щати заловиха Николас Мадуро в Каракас, е довела до смъртта на 100 души, обяви венецуелският министър на вътрешните работи Диосдадо Кабейо. По думите му заловеният венецуелски президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са били ранени по време на операцията.

          „Засега има 100 загинали и подобен брой ранени. Атаката срещу страната ни беше ужасна“, заяви Кабейо в седмичното си предаване по държавната телевизия.

          Той допълни, че Силия Флорес е получила травма на главата и удар по тялото, а Мадуро е ранен в крака, като увери, че и двамата вече се възстановяват.

          Венецуелските въоръжени сили разпространиха видеа от погребенията на загиналите военнослужещи, на които се виждат десетки опечалени близки, ковчези, покрити с националния флаг, и речи в памет на „смелостта, храбростта, честта и лоялността“ на убитите.

          Междувременно временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес заяви, че върху отношенията между Каракас и Вашингтон „има петно, което никога не се е случвало в нашата история“. След като положи клетва пред Националното събрание, тя обяви седем дни национален траур в памет на жертвите.

          В същото време Родригес подчерта, че търговският обмен със Съединените щати не е прекъснат, след като държавната петролна компания PDVSA потвърди, че води преговори за продажба на суров петрол на САЩ.

          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че временното управление във Венецуела ще предостави на САЩ между 30 и 50 милиона барела петрол – количество, равняващо се на един до два месеца добив на страната. По-късно той уточни, че делът за Венецуела ще може да бъде използван единствено за закупуване на американски продукти, включително селскостопански стоки и лекарства.

