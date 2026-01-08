Стотици хиляди останаха без електричество в Украйна след нов удар на Русия

Към сутринта на 8 януари приблизително 800 000 клиенти в Днепропетровска област остават без електричество. Обектите на социалната и критичната инфраструктура са само частично захранвани, съобщава УНИАН.

Временно изпълняващият длъжността министър на енергетиката на Украйна Артьом Некрасов обяви по време на брифинг, че осем мини в Днепропетровска област също са без ток. Всички работници са изведени на повърхността.

Той отбеляза, че това е резултат от поредната нощна атака на руските войски срещу обекти на енергийната инфраструктура. Основната цел са били Днепропетровска и Запорожка области, което е довело до почти пълни прекъсвания на електрозахранването в тези региони.

Захранването вече е възстановено в Запорожие.

В същото време Некрасов призова за ограничаване на използването на мощни електрически уреди, за да се избегнат по-нататъшни масови прекъсвания на електрозахранването.

Метеорологичните условия също повлияха на енергийната ситуация в Украйна. Поради неблагоприятни метеорологични условия, тази сутрин електрозахранването беше напълно или частично загубено в населени места в Черниговска, Киевска, Ивано-Франковска и Закарпатска области. Там също се извършват ремонтни дейности.

В Харковска, Полтавска и Сумска области тази сутрин бяха въведени графици за аварийни прекъсвания на електрозахранването. Аварийните прекъсвания на електрозахранването ще останат в сила известно време и в Донецка област.