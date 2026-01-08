Страхил Ангелов: Хаосът е пълен, парламентът спешно трябва да свърши 3 неща

Журналистът и водещ на предаването „Контра“ Страхил Ангелов отправи остра публична критика към Народното събрание, настоявайки за спешни законодателни и конституционни промени на фона на въвеждането на еврото и продължаващата политическа нестабилност в страната.

В своя публикация той призова депутатите незабавно да се съберат и да гласуват промени в Закона за въвеждане на еврото, с които да се предвиди значително по-дълъг преходен период за разплащане в левове и евро.

„Народното събрание да се събере и да гласува промени в закона за въвеждане на еврото, като се приеме преходен период, в който може да се плаща с двете валути, от поне шест месеца. Хаосът е пълен и до 31 януари нещата ще се влошават – парична реформа за един месец е шокова терапия, нагъл и безскрупулен лобизъм в полза на банковия сектор!“

Според Ангелов едномесечният срок за двойно обращение е крайно недостатъчен и създава сериозни затруднения за гражданите и бизнеса.

Втората му основна теза е свързана с Конституцията и служебното правителство. Той настоява незабавно да бъде стартирана процедура по възстановяване на текстовете, променени преди година и половина.

„Второто нещо, което тези безполезни хрантутници трябва да свършат, е да стартират незабавно процедурата за промени в Конституцията, така че да възстановят текстовете, които промениха преди година и половина, касаещи служебното правителство.“

Като трета и не по-малко важна мярка журналистът посочва необходимостта изрично да се гарантира правото на разплащане в брой.