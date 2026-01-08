НА ЖИВО
          - Реклама -
          Страхил Ангелов: Хаосът е пълен, парламентът спешно трябва да свърши 3 неща

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Журналистът и водещ на предаването „КонтраСтрахил Ангелов отправи остра публична критика към Народното събрание, настоявайки за спешни законодателни и конституционни промени на фона на въвеждането на еврото и продължаващата политическа нестабилност в страната.

          В своя публикация той призова депутатите незабавно да се съберат и да гласуват промени в Закона за въвеждане на еврото, с които да се предвиди значително по-дълъг преходен период за разплащане в левове и евро.

          „Народното събрание да се събере и да гласува промени в закона за въвеждане на еврото, като се приеме преходен период, в който може да се плаща с двете валути, от поне шест месеца. Хаосът е пълен и до 31 януари нещата ще се влошават – парична реформа за един месец е шокова терапия, нагъл и безскрупулен лобизъм в полза на банковия сектор!“

          Според Ангелов едномесечният срок за двойно обращение е крайно недостатъчен и създава сериозни затруднения за гражданите и бизнеса.

          Втората му основна теза е свързана с Конституцията и служебното правителство. Той настоява незабавно да бъде стартирана процедура по възстановяване на текстовете, променени преди година и половина.

          „Второто нещо, което тези безполезни хрантутници трябва да свършат, е да стартират незабавно процедурата за промени в Конституцията, така че да възстановят текстовете, които промениха преди година и половина, касаещи служебното правителство.“

          Като трета и не по-малко важна мярка журналистът посочва необходимостта изрично да се гарантира правото на разплащане в брой.

          „Спешно трябва да се запише в Конституцията на Република България, че ползването на пари в брой е неотменимо право.“

          Без природни науки на изпита: МОН връща НВО по математика към стария формат

          Министерството на образованието и науката подготвя отмяна на включването на задачи с елементи от природните науки в националното външно оценяване по математика след 7....
          „Ню Йорк Таймс": Тръмп обяви колко време ще продължи контролът над Венецуела

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за в. „Ню Йорк Таймс", че контролът на Вашингтон върху Венецуела няма да бъде краткотраен, а...
          Перник събира света: „Сурва" 2026 с рекорден международен облик

          Най-големият маскараден фестивал в Европа ще покаже още по-силен международен колорит по време на XXXII издание на фестивала „Сурва" 2026.

          2 КОМЕНТАРА

          1. Срока за паралелна употреба на лев и евро следва да се удължи на една година и така ще бъде най-разумно и да дадем възможност на времето да отсее зърното от плявата,кеф ли лев,кеф ти евро.И крайно време е да се абстрахираме от тая урсуладжийска мизериада,не е по наша инициатива,пасивната съпротива е явна,така че по-кротко да го дават.

          2. Точно така,дори трябва да се изискват още по-големи отстъпки и толеранс от властите,да не се бърза толкова с еврото,сами ще се убедят ,че плановете за шокова терапия няма да сработят.

