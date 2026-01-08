Страхил Ангелов: Хаосът е пълен, парламентът спешно трябва да свърши 3 неща

Журналистът и водещ на предаването „Контра“ Страхил Ангелов отправи остра публична критика към Народното събрание, настоявайки за спешни законодателни и конституционни промени на фона на въвеждането на еврото и продължаващата политическа нестабилност в страната.
В своя публикация той призова депутатите незабавно да се съберат и да гласуват промени в Закона за въвеждане на еврото, с които да се предвиди значително по-дълъг преходен период за разплащане в левове и евро.
Според Ангелов едномесечният срок за двойно обращение е крайно недостатъчен и създава сериозни затруднения за гражданите и бизнеса.
Втората му основна теза е свързана с Конституцията и служебното правителство. Той настоява незабавно да бъде стартирана процедура по възстановяване на текстовете, променени преди година и половина.
Като трета и не по-малко важна мярка журналистът посочва необходимостта изрично да се гарантира правото на разплащане в брой.
Срока за паралелна употреба на лев и евро следва да се удължи на една година и така ще бъде най-разумно и да дадем възможност на времето да отсее зърното от плявата,кеф ли лев,кеф ти евро.И крайно време е да се абстрахираме от тая урсуладжийска мизериада,не е по наша инициатива,пасивната съпротива е явна,така че по-кротко да го дават.
Точно така,дори трябва да се изискват още по-големи отстъпки и толеранс от властите,да не се бърза толкова с еврото,сами ще се убедят ,че плановете за шокова терапия няма да сработят.