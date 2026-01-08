Стрелба при акция на ICE в Минеаполис предизвика остър сблъсък между местните власти и Белия дом

Имиграционен агент в Минеаполис застреля 37-годишна жена, което предизвика силно възмущение сред местните власти, въпреки че текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че служителят е действал при самозащита, предаде АФП.

Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей определи позицията на федералното правителство като „пълни глупости“ и призова служителите на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE), които провеждат втори ден масови акции, да напуснат града.

Видео от инцидента показва Honda SUV, който очевидно блокира немаркирани превозни средства на органите на реда, докато те се опитват да се придвижат по заснежена улица.

Шофьорът, за когото кметът заяви, че е 37-годишна жена, се е опитал да потегли, докато служители се приближават и се опитват да отворят вратата на автомобила. В този момент един от агентите произвел три изстрела, докато превозното средство вече се е задвижвало.

Президентът Доналд Тръмп, който е разпоредил масови антиимиграционни акции в цялата страна, обвини жертвата, че „агресивно“ е опитала да прегази агента.

„Жената, която управлявала автомобила, била изключително агресивна, възпрепятствала и оказвала съпротива“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social, като добави, че агентът „изглежда е стрелял при самозащита“.

Инцидентът е станал по време на протестни действия срещу имиграционния контрол в южната част на града, в щата Минесота.

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, под чиято юрисдикция е ICE, определи случилото се като:

„Опит за прегазване на служители на реда с намерение да бъдат убити – акт на вътрешен тероризъм“, се казва в публикация в X.

От министерството добавиха още:

„Служител на ICE, страхувайки се за живота си, за живота на своите колеги и за сигурността на обществеността, произведе защитни изстрели. Предполагаемият извършител е бил улучен и е починал. Ранените служители на ICE се очаква да се възстановят напълно.“

В разследването на стрелбата ще участват Бюрото за криминални разследвания на щата Минесота и Федералното бюро за разследване (ФБР), съобщиха официални представители.

Губернаторът на Минесота Тим Уолц определи реакцията на федералното правителство като „пропаганда“ и заяви, че щатът ще „гарантира пълно, справедливо и бързо разследване“ на инцидента.