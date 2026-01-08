Строеж в Равда предизвика свличане на земна маса и остави цели кооперации без ток и вода

Строителен изкоп на нова сграда в Равда предизвика пропадане на подпорни стени и доведе до сериозни щети в съседни имоти. За случая сигнализираха от гражданско сдружение, след като собственици на апартаменти останаха без електричество, канализация и достъп до домовете си.

Инцидентът е станал на 26 декември, а последствията продължават и към днешна дата. По информация на жителите подпорните стени на изкопа са поддали и са повлекли със себе си канализационни тръби, електрически кабели и други подземни комуникации.

По данни на екипа на NOVA дори преди включване на живо са се чули странни пукащи звуци от оградата, което поражда опасения, че свличането може да продължава, въпреки предприетите укрепителни дейности.

Живеещите в съседните сгради твърдят, че са предупреждавали строителната фирма още в началото на изкопните работи. Калчо Калчев, един от потърпевшите, разказва, че проблемите започнали преди около месец, когато били изкопани основи на дълбочина около четири метра.

„Помолихме ги да внимават, защото има риск от свлачище – както за нашия имот, така и за съседните. Те обаче продължиха да копаят, без да вземат мерки. Нашата собственост е долу – оградата, която пострада“, казва Калчев.

По думите на хората в района няколко кооперации са останали без електричество и вода в продължение на дни. Една от жителките споделя, че още в началото на декември се е отворила голяма дупка в близост до имота им.

„Помолихме ги да не копаят до нашата ограда, защото ще последват неприятности. Те не спряха. Подадохме жалби до общината, прокуратурата и полицията. Само полицията реагира“, разказва тя.

По нейни думи жители от съседна кооперация са били принудени временно да напуснат домовете си, след като останали без ток и вода.

В първите работни дни след Нова година на място са пристигнали представители на всички отговорни институции. Извършени са проверки и са издадени предписания за незабавно отстраняване на нередностите, но собствениците настояват, че рискът все още не е напълно овладян.

Техническият ръководител на обекта инженер Ивайло Клинчев заяви, че строителството се извършва по проект и с предвидени укрепителни мерки.

„Укрепването беше направено съгласно проект. По време на изкопните дейности всичко протичаше нормално. Проблемът възникна заради стари водопроводи и отходни води от съседен парцел, които компрометираха укрепването“, обясни инженерът.

По думите му на 26 декември се е получил ефект „домино“, при който срив от едната страна е повлякъл и останалите конструкции. Инвеститорът уверява, че са извършени геоложки проучвания, показващи стабилни почви, и че пропаданията не засягат зоната на самата сграда.

Според строителната фирма строежът не е спрян, но в момента се извършват допълнителни укрепителни дейности. Планът включва поетапно укрепване на изкопа, възстановяване на канализацията и електроснабдяването, както и последващо възстановяване на огради и зелени площи.

Жителите са категорични, че ще търсят финансово обезщетение за нанесените щети, прекъснатите комуникации и принудителното напускане на домовете си.