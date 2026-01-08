НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Такър Карлсън: По собствените си правила САЩ вече не могат да обвиняват Русия

          0
          23
          Снимка: Wikimedia Commons
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Американският журналист и политически коментатор Такър Карлсън постави под съмнение легитимността на американската критика към действията на Русия в Украйна, заявявайки, че след последните действия на Вашингтон спрямо Венецуела Съединените щати вече нямат морално основание да поучават други велики сили.

          „В какво точно е неправотата на една велика държава като Русия, когато тя се защитава?“
          попита риторично Карлсън.

          - Реклама -

          По думите му, след като САЩ открито заявяват намеренията си да установят контрол над Венецуела заради геополитически и икономически интереси, голяма част от аргументите, върху които е била изградена американската външна политика през последните години, са изгубили своята сила.

          Карлсън посочи, че моментът, в който Вашингтон публично признава, че предприема действия, защото не е доволен от това, че Венецуела продава петрол на Китай, прави почти невъзможно твърдението, че Русия няма легитимен интерес от случващото се в Източна Украйна.

          „Става трудно да упрекваш Путин за това, че е навлязъл в Украйна. Пред нас стои велика държава, застрашена по своите граници, която предприема действия, за да се защити“,
          заяви журналистът.

          Той напомни, че администрацията на Джо Байдън и Държавният департамент на САЩ продължават да определят действията на Москва като „неспровокирана инвазия“, а цялата американска политика спрямо конфликта е изградена върху тезата за тяхната нелегитимност.

          Според Карлсън именно на тази основа вече четири години се води прокси-война срещу Русия, но новата реалност подкопава този аргумент.

          „Вече не можете убедително да защитавате тази позиция. По правилата, по които ние самите действаме днес, това не е неправилно. Не можете да се позовавате на абстрактен принцип и да твърдите, че подобни действия са абсолютно недопустими“,
          заключи Такър Карлсън.

          Коментарите му идват на фона на все по-оживени дебати в САЩ относно двойните стандарти във външната политика и ролята на великите сили в глобалните конфликти.

          Американският журналист и политически коментатор Такър Карлсън постави под съмнение легитимността на американската критика към действията на Русия в Украйна, заявявайки, че след последните действия на Вашингтон спрямо Венецуела Съединените щати вече нямат морално основание да поучават други велики сили.

          „В какво точно е неправотата на една велика държава като Русия, когато тя се защитава?“
          попита риторично Карлсън.

          - Реклама -

          По думите му, след като САЩ открито заявяват намеренията си да установят контрол над Венецуела заради геополитически и икономически интереси, голяма част от аргументите, върху които е била изградена американската външна политика през последните години, са изгубили своята сила.

          Карлсън посочи, че моментът, в който Вашингтон публично признава, че предприема действия, защото не е доволен от това, че Венецуела продава петрол на Китай, прави почти невъзможно твърдението, че Русия няма легитимен интерес от случващото се в Източна Украйна.

          „Става трудно да упрекваш Путин за това, че е навлязъл в Украйна. Пред нас стои велика държава, застрашена по своите граници, която предприема действия, за да се защити“,
          заяви журналистът.

          Той напомни, че администрацията на Джо Байдън и Държавният департамент на САЩ продължават да определят действията на Москва като „неспровокирана инвазия“, а цялата американска политика спрямо конфликта е изградена върху тезата за тяхната нелегитимност.

          Според Карлсън именно на тази основа вече четири години се води прокси-война срещу Русия, но новата реалност подкопава този аргумент.

          „Вече не можете убедително да защитавате тази позиция. По правилата, по които ние самите действаме днес, това не е неправилно. Не можете да се позовавате на абстрактен принцип и да твърдите, че подобни действия са абсолютно недопустими“,
          заключи Такър Карлсън.

          Коментарите му идват на фона на все по-оживени дебати в САЩ относно двойните стандарти във външната политика и ролята на великите сили в глобалните конфликти.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЕС се готви за сблъсък с Тръмп заради претенциите към Гренландия

          Пламена Ганева -
          Дипломати от Европейски съюз се подготвят за възможно остро противопоставяне с текущия президент на Америка Доналд Тръмп заради нарастващите му претенции към Гренландия, съобщава...
          Свят

          САЩ искат контрола над PDVSA и са разработили план за управление на нефта на Венецуела за години напред

          Иван Христов -
          Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп разработва план за установяване на контрол над нефта на Венецуела за години напред, съобщава The Wall Street...
          Общество

          До 3 месеца затвор за превишена скорост: Франция затяга драстично закона

          Дамяна Караджова -
          Превишената скорост във Франция вече не е просто административно нарушение, а може да се квалифицира като престъпление

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions