Американският журналист и политически коментатор Такър Карлсън постави под съмнение легитимността на американската критика към действията на Русия в Украйна, заявявайки, че след последните действия на Вашингтон спрямо Венецуела Съединените щати вече нямат морално основание да поучават други велики сили.
По думите му, след като САЩ открито заявяват намеренията си да установят контрол над Венецуела заради геополитически и икономически интереси, голяма част от аргументите, върху които е била изградена американската външна политика през последните години, са изгубили своята сила.
Карлсън посочи, че моментът, в който Вашингтон публично признава, че предприема действия, защото не е доволен от това, че Венецуела продава петрол на Китай, прави почти невъзможно твърдението, че Русия няма легитимен интерес от случващото се в Източна Украйна.
Той напомни, че администрацията на Джо Байдън и Държавният департамент на САЩ продължават да определят действията на Москва като „неспровокирана инвазия“, а цялата американска политика спрямо конфликта е изградена върху тезата за тяхната нелегитимност.
Според Карлсън именно на тази основа вече четири години се води прокси-война срещу Русия, но новата реалност подкопава този аргумент.
Коментарите му идват на фона на все по-оживени дебати в САЩ относно двойните стандарти във външната политика и ролята на великите сили в глобалните конфликти.
