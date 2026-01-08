The Telegraph: Великобритания не може да събере и една дивизия за изпращане в Украйна

Парижката декларация на „Коалиция на желаещите“, която може да доведе до разполагане на войски от Великобритания и Франция в Украйна след бъдещо прекратяване на огъня, повдига много въпроси. Както пише The ​​Telegraph, бившият министър на отбраната на Обединеното кралство Бен Уолъс се интересува от следните въпроси: кой ще разположи войски; колко дълго Великобритания може да си позволи да разполага войски; и какво означава това като цяло?

- Реклама -

Изданието отбелязва, че Уолъс е служил като министър на отбраната повече от четири години и е запознат с огромните трудности при разполагането на въоръжени сили в опасни зони.

„Коалицията на желаещите е просто поредната уловка“, смята той.

„Две от трите големи сили, които се срещнаха в Париж – Великобритания и Франция – не харчат допълнителни пари за отбрана – само Германия. Това е коалиция от тези, които не желаят да я финансират“, обясни бившият министър.

Какво мисли Германия

Германия обаче вече ясно заяви, че сама няма да разполага войски в Украйна. Германският канцлер Фридрих Мерц подчерта, че ще постави въпроса за разполагането на войски на гласуване в Бундестага и едва след прекратяване на огъня в Украйна.

„Теоретично това отваря пътя към сценарий, при който сделката за „сухопътните сили“ бъде финализирана, но Германия се оттегля от нея, след като не успява да премине парламентарно гласуване“, смята изданието.

Какво би могла да направи Великобритания

Уолъс смята, че страната му би могла да предложи на Украйна помощ под формата на „подкрепящи фактори“.

„Бихме могли да направим това за кратък период от време, но това би станало за сметка на нещо друго“, посочи той, добавяйки, че това „нещо друго“ вероятно би било британска бойна група от приблизително 500 войници, постоянно разположена в ротационна база в Естония след руската инвазия в Украйна през 2014 г.

В същото време изданието отбелязва, че дори една бойна група би била незначителен принос от Великобритания, което е съ-водещ на коалицията заедно с Франция.

Журналистите смятат, че за да запази международния си авторитет и моралното право да ръководи съвместно многонационалните усилия, Великобритания ще трябва да предостави много повече: поне още една бойна група и щаб за сформиране на бригада.

Освен бригада от приблизително 5000 войници (предимно от Великобритания, но вероятно включваща и друга европейска бойна група), се очаква Обединеното кралство да осигури и щаб за следващото ниво на командване: дивизия.

Общо една дивизия ще се състои от приблизително три бригади, както и други поддържащи елементи като инженерни, разузнавателни и логистични войски, заедно с комуникационни мрежи.

Бившият министър не е сигурен дали Великобритания ще може да разположи щаб на дивизия и всички елементи на бригада, тъй като страната може да има затруднения с физическото преместване и поддръжка на такава сила.

„Изоставихме инвестициите в способности, които ни позволяват да достигнем фронтовите линии в Източна Европа… Това е пълна фантазия“, казва Уолъс.

Може ли да се вярва на САЩ?

Относно това дали някоя многонационална сила в Украйна би била подкрепена от САЩ или толерирана от Русия по някакъв начин, бившият британски министър беше директен.

„Това е самозалъгване“, уверява той.

На въпроса дали би се доверил на американската администрация, ако беше министър на отбраната днес, той отговори:

„Изобщо не. Мисля, че Путин знае, че има някой в ​​Белия дом, който му помага. Ясно е, че Тръмп смята Украйна за част от сферата на влияние на Русия. Това е реалността“.

„Путин няма да се чувства задължен да се подчини [на коалиция от желаещи] или да й се поклони на колене, или да направи компромис, което вероятно би я разрушило“, заключи политикът.