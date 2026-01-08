The Times: Великобритания и Франция могат да изпратят в Украйна 15 хиляди бойци, а и това е оптимистично

Великобритания и Франция биха могли да изпратят до 15 000 войници в Украйна, ако бъде постигнато мирно споразумение, съобщава The Times, позовавайки се на източници.
- Реклама -
Вестникът отбелязва, че британските военни преди това са предложили да изпратят 10 000 войници като част от по-широка „коалиция на желаещите“ от 64 000 души, но Министерството на отбраната на Обединеното кралство е сметнало подобен план за непрактичен предвид настоящия размер на армията си.
Два военни източника са съобщили на The Times, че Лондон в крайна сметка може да разположи по-малко от 7500 войници, като останалите ще дойдат от Франция.
Както отбелязват източниците на вестника, дори общата цифра от 15 000 войници изглежда оптимистична.
Великобритания и Франция биха могли да изпратят до 15 000 войници в Украйна, ако бъде постигнато мирно споразумение, съобщава The Times, позовавайки се на източници.
- Реклама -
Вестникът отбелязва, че британските военни преди това са предложили да изпратят 10 000 войници като част от по-широка „коалиция на желаещите“ от 64 000 души, но Министерството на отбраната на Обединеното кралство е сметнало подобен план за непрактичен предвид настоящия размер на армията си.
Два военни източника са съобщили на The Times, че Лондон в крайна сметка може да разположи по-малко от 7500 войници, като останалите ще дойдат от Франция.
Както отбелязват източниците на вестника, дори общата цифра от 15 000 войници изглежда оптимистична.
„ако бъде постигнато мирно споразумениe“
Хммм, това звучи като особено могъщ стимул за Русия да НЕ спира огъня.
Което би направило идеята да е изключително лоша в случай, че губим войната.
От което ще да следва, че печелим войната!
Най-после малко добри новини!
До последния украинец! Слава Україні!
#ДаБългария #ДемократичнаБългария
Какво чакат си ги пращат и да приготвят чувалите за връщане със бърза поръчка
Направо да ги отписват
Ще има място ,в гробищните паркове. От векове ги събират там.
Те могат да изпратят,ама дали ще могат после да ги посрещнат???