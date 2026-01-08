НА ЖИВО
          The Times: Великобритания и Франция могат да изпратят в Украйна 15 хиляди бойци, а и това е оптимистично

          Британската армия
          Британската армия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Великобритания и Франция биха могли да изпратят до 15 000 войници в Украйна, ако бъде постигнато мирно споразумение, съобщава The Times, позовавайки се на източници.

          Вестникът отбелязва, че британските военни преди това са предложили да изпратят 10 000 войници като част от по-широка „коалиция на желаещите“ от 64 000 души, но Министерството на отбраната на Обединеното кралство е сметнало подобен план за непрактичен предвид настоящия размер на армията си.

          Два военни източника са съобщили на The Times, че Лондон в крайна сметка може да разположи по-малко от 7500 войници, като останалите ще дойдат от Франция.

          Както отбелязват източниците на вестника, дори общата цифра от 15 000 войници изглежда оптимистична.

