      четвъртък, 08.01.26
          Тол управлението алармира: онлайн платформи продават винетки на завишени цени

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Националното тол управление отправя предупреждение към шофьорите за съществуването на интернет платформи, които предлагат винетки на по-високи цени, придружени с допълнителни такси.

          Директорът на Националното тол управление Олег Асенов заяви пред NOVA, че подобна практика е напълно незаконна. По думите му действащото законодателство не допуска продажба на винетки на цена, по-висока от официално определената, като не съществува нито един гарантиран и юридически регистриран в България канал, който да продава винетки дори с една стотинка над регламентираната стойност.

          Още през март са били подадени сигнали до компетентните органи, след като е установено, че фирмите зад тези сайтове са регистрирани извън България.

          Асенов обясни механизма, по който работят подобни платформи. Потребителят подава онлайн заявка за винетка, която достига до хора, работещи от домовете си. Те използват няколко кредитни карти, за да закупят винетката от официален български канал на реалната ѝ цена, след което сайтът я препродава. В общите условия изрично е посочено, че винетката се предлага за 49–60 евро, като към сумата се добавя и допълнителна такса от около 20 евро, обозначена като „Приятно пътуване“ или „Планиране на пътуването“.

          От Тол управлението признават, че справянето с проблема е затруднено, тъй като платформите са регистрирани в юрисдикции, където българското законодателство не се прилага пряко. По темата вече са проведени над 10 срещи на различни нива, като се работи за хармонизиране на законодателството в рамките на ЕС. Подкрепа в тази посока България получава от Унгария и Полша, които също са засегнати от подобни сайтове.

          От институцията напомнят, че винетки трябва да се купуват единствено от официалните канали – сайта bgtoll.bg, мобилното приложение или официалната партньорска мрежа, за да се избегнат надценки и допълнителни такси.

