      четвъртък, 08.01.26
          Тони Тасев приключи със Славия

          Опитният футболист разтрогна с "белите"

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Пътищата на опитния футболист Тони Тасев и Славия окончателно се разделиха.

          Днес Тасев разтрогна договора си със Славия, който беше до лятото на 2027 г.

          31-годишният благоевградчанин караше втория си период на „Овча купел“, след като се завърна при „белите“ през лятото от турския Ерзурумспор. През есенния дял от шампионата Тасев игра само в 6 мача, записа 1 гол и 1 асистенция.

          Преди това той носи носи белия екип в периода 2021-2024 година. Общо за Славия Тасев има над 100 мача и близо 30 гола.  

          Сред кандидатите за подписа му са няколко отбора от efbet Лига и се очаква в близките дни да има развитие около бъдещето му.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Христо Стоичков прави Етрополе футболна столица през април

          Станимир Бакалов -
          Христо Стоичков събира футболната общност в Етрополе. От 4 до 7 април 2026 г. градът ще бъде домакин на Etropole Tournament - детски футболен...
          Спорт

          Левски с две тренировки за деня

          Станимир Бакалов -
          Левски продължава лагера си в Белек с две тренировки в четвъртък. Сутрешното занимание се проведе на терена на хотел „Kaya Palazzo“ с участието на всички...
          Спорт

          Наш клуб представи Димо Кръстев

          Станимир Бакалов -
          Спартак (Варна) изненадващо привлече Димо Кръстев от Фиорентина. 22-годишният защитник, който е родом от Бургас, е първото зимно попълнение на "соколите".  Централният бранител и национал...

