Тони Тасев приключи със Славия

Пътищата на опитния футболист Тони Тасев и Славия окончателно се разделиха.

- Реклама -

Днес Тасев разтрогна договора си със Славия, който беше до лятото на 2027 г.

31-годишният благоевградчанин караше втория си период на „Овча купел“, след като се завърна при „белите“ през лятото от турския Ерзурумспор. През есенния дял от шампионата Тасев игра само в 6 мача, записа 1 гол и 1 асистенция.

Преди това той носи носи белия екип в периода 2021-2024 година. Общо за Славия Тасев има над 100 мача и близо 30 гола.



Сред кандидатите за подписа му са няколко отбора от efbet Лига и се очаква в близките дни да има развитие около бъдещето му.