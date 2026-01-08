Мощна буря, разразила се в ранните сутрешни часове, е предизвикала сериозни материални щети в село Меден кладенец, намиращо се в община Тунджа, област Ямбол.

Според разкази на очевидци, атмосферното явление се е отличило с изключителна интензивност и е наподобявало смерч. Силните пориви на вятъра са довели до значителни разрушения в населеното място.

Към момента няма постъпила информация за пострадали хора, но нанесените щети върху имуществото са сериозни. Очаква се компетентните институции да извършат оглед на място в засегнатите райони, за да установят точния характер на явлението и пълния мащаб на нанесените поражения.