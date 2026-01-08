Френски земеделски производители предприеха ефективни протестни действия рано сутринта, блокирайки ключови обекти в Париж. Недоволството е насочено срещу подготвяното мащабно търговско споразумение между Европейския съюз и държавите от Южна Америка, както и срещу редица вътрешни проблеми в сектора, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Демонстрациите са организирани по призив на синдиката „Координасион Рюрал“ (Coordination Rurale). Фермерите изразяват силно безпокойство относно пакта за свободна търговия с блока Меркосур (включващ Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай). Те се опасяват, че споразумението ще доведе до масов внос на евтини храни, което ще подкопае местното производство. Допълнително напрежение създава и начинът, по който държавата управлява санитарните кризи при едрия рогат добитък.

Заместник-председателят на синдиката в От Виен, Стефан Пелетие, описа настроението сред протестиращите пред Ройтерс с думите: „Ние сме между огорчението и отчаянието. Имаме чувство, че сме изоставени в ситуацията с Меркосур. Бяхме изоставени в полза на програми за космически совалки, „Еърбъс“ (Airbus) или автомобили“.

Протестните действия се провеждат само дни след като Европейската комисия предложи пакет от 45 млрд. евро, които да бъдат предоставени ускорено на фермерите, и се съгласи на намаляване на вносните мита върху някои торове. Тези мерки целят да спечелят одобрението на колебаещите се държави относно сделката с южноамериканския блок.

Споразумението се ползва с подкрепата на Германия и Испания, като индикациите сочат, че Комисията е осигурила и гласа на Италия. Това би гарантирало необходимото мнозинство за приемане на търговския пакт, независимо от съпротивата на Франция. Очаква се гласуването по сделката да се състои в петък.

Успоредно с икономическите искания, фермерите настояват за преразглеждане на мерките срещу разпространението на силно заразната болест нодуларен дерматит. Те призовават за спиране на умъртвяването на крави, което считат за прекомерна мярка, и настояват за въвеждане на ваксинация.

Въпреки строгата забрана, наложена от френската полиция, десетки трактори успяха да достигнат до центъра на града. Тежката техника е паркирана на брега на река Сена, в подножието на Айфеловата кула, блокирайки достъпа до централните части на френската столица.