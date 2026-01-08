НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Трактори блокираха Париж: Френски фермери на бунт срещу сделката с Меркосур

          0
          8
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Френски земеделски производители предприеха ефективни протестни действия рано сутринта, блокирайки ключови обекти в Париж. Недоволството е насочено срещу подготвяното мащабно търговско споразумение между Европейския съюз и държавите от Южна Америка, както и срещу редица вътрешни проблеми в сектора, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

          - Реклама -

          Демонстрациите са организирани по призив на синдиката „Координасион Рюрал“ (Coordination Rurale). Фермерите изразяват силно безпокойство относно пакта за свободна търговия с блока Меркосур (включващ Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай). Те се опасяват, че споразумението ще доведе до масов внос на евтини храни, което ще подкопае местното производство. Допълнително напрежение създава и начинът, по който държавата управлява санитарните кризи при едрия рогат добитък.

          Заместник-председателят на синдиката в От Виен, Стефан Пелетие, описа настроението сред протестиращите пред Ройтерс с думите: „Ние сме между огорчението и отчаянието. Имаме чувство, че сме изоставени в ситуацията с Меркосур. Бяхме изоставени в полза на програми за космически совалки, „Еърбъс“ (Airbus) или автомобили“.

          Протестните действия се провеждат само дни след като Европейската комисия предложи пакет от 45 млрд. евро, които да бъдат предоставени ускорено на фермерите, и се съгласи на намаляване на вносните мита върху някои торове. Тези мерки целят да спечелят одобрението на колебаещите се държави относно сделката с южноамериканския блок.

          Споразумението се ползва с подкрепата на Германия и Испания, като индикациите сочат, че Комисията е осигурила и гласа на Италия. Това би гарантирало необходимото мнозинство за приемане на търговския пакт, независимо от съпротивата на Франция. Очаква се гласуването по сделката да се състои в петък.

          Успоредно с икономическите искания, фермерите настояват за преразглеждане на мерките срещу разпространението на силно заразната болест нодуларен дерматит. Те призовават за спиране на умъртвяването на крави, което считат за прекомерна мярка, и настояват за въвеждане на ваксинация.

          Въпреки строгата забрана, наложена от френската полиция, десетки трактори успяха да достигнат до центъра на града. Тежката техника е паркирана на брега на река Сена, в подножието на Айфеловата кула, блокирайки достъпа до централните части на френската столица.

          Френски земеделски производители предприеха ефективни протестни действия рано сутринта, блокирайки ключови обекти в Париж. Недоволството е насочено срещу подготвяното мащабно търговско споразумение между Европейския съюз и държавите от Южна Америка, както и срещу редица вътрешни проблеми в сектора, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

          - Реклама -

          Демонстрациите са организирани по призив на синдиката „Координасион Рюрал“ (Coordination Rurale). Фермерите изразяват силно безпокойство относно пакта за свободна търговия с блока Меркосур (включващ Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай). Те се опасяват, че споразумението ще доведе до масов внос на евтини храни, което ще подкопае местното производство. Допълнително напрежение създава и начинът, по който държавата управлява санитарните кризи при едрия рогат добитък.

          Заместник-председателят на синдиката в От Виен, Стефан Пелетие, описа настроението сред протестиращите пред Ройтерс с думите: „Ние сме между огорчението и отчаянието. Имаме чувство, че сме изоставени в ситуацията с Меркосур. Бяхме изоставени в полза на програми за космически совалки, „Еърбъс“ (Airbus) или автомобили“.

          Протестните действия се провеждат само дни след като Европейската комисия предложи пакет от 45 млрд. евро, които да бъдат предоставени ускорено на фермерите, и се съгласи на намаляване на вносните мита върху някои торове. Тези мерки целят да спечелят одобрението на колебаещите се държави относно сделката с южноамериканския блок.

          Споразумението се ползва с подкрепата на Германия и Испания, като индикациите сочат, че Комисията е осигурила и гласа на Италия. Това би гарантирало необходимото мнозинство за приемане на търговския пакт, независимо от съпротивата на Франция. Очаква се гласуването по сделката да се състои в петък.

          Успоредно с икономическите искания, фермерите настояват за преразглеждане на мерките срещу разпространението на силно заразната болест нодуларен дерматит. Те призовават за спиране на умъртвяването на крави, което считат за прекомерна мярка, и настояват за въвеждане на ваксинация.

          Въпреки строгата забрана, наложена от френската полиция, десетки трактори успяха да достигнат до центъра на града. Тежката техника е паркирана на брега на река Сена, в подножието на Айфеловата кула, блокирайки достъпа до централните части на френската столица.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Георги Вулджев: Гренландия има изключително значение за ЕС

          Пола Жекова -
          Гренландия има изключително голямо стратегическо значение за ЕС по две направления - залежи на природни ресурси и контрол над Арктическите морски пътища. Това написа...
          Европа

          Александър Вучич: Ще се кандидатирам за премиер само при заплаха за посоката на Сърбия

          Екип Евроком -
          Сръбският президент Александър Вучич обяви, че се надява да не му се налага да бъде кандидат за министър-председател на предстоящите избори в страната. В...
          Политика

          Макрон : САЩ постепенно се отдръпват от международното право

          Пола Жекова -
          Съединените щати постепенно се дистанцират от част от своите съюзници и се откъсват от установените норми на международното право. Това заяви Еманюел Макрон в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions