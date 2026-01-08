НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Тръмп: Ако не бях аз, Русия щеше да е завладяла напълно Украйна, Москва и Пекин не се страхуват от НАТО, а от САЩ

          0
          4
          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп излезе с публикация в своята социална мрежа Truth Social, в която обясни, че Русия до сега е щяла да има пълен контрол над Украйна, ако не е бил той. Също така американският държавен глава настоява, че Москва и Пекин имат нулев страх от НАТО, но се страхуват от възстановената от Тръмп американска армия.

          - Реклама -

          „Големите фенове на НАТО трябва да си припомнят, че бяха на 2% от БВП и повечето не си плащаха сметките, докато не се появих аз. САЩ глупаво плащаше за тях! Съответно, аз го докарах до 5% и те плащат веднага. Всички казваха, че това не може да бъде направено, о можеше, защото, освен всичко друго, те са мои приятели. Без моята намеса, Русия досега щеше да контролира цяла Украйна. Припомнете си още, че аз саморъчно прекратих 8 войни, а Норвегия, член на НАТО, глупаво избра да не ми даде Нобеловата награда за мир. Но всъщност това няма значение! Това, което има, е, че спасих милиони животи. Русия и Китай имат нулев страх от НАТО без САЩ и се съмнявам, че НАТО ще бъде с нас, ако наистина се нуждаем от тях. Всички са късметлии, че възстанових нашата армия по време на първия ми мандат, а и продължавам да го правя. Винаги ще бъдем там за НАТО, дори те да не се застъпят за нас. Единствената държава, от която се страхуват и уважават Китай и Русия са възстановените от Доналд Тръмп САЩ. Да направим Америка отново велика!!!“ – пише президентът на САЩ.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп излезе с публикация в своята социална мрежа Truth Social, в която обясни, че Русия до сега е щяла да има пълен контрол над Украйна, ако не е бил той. Също така американският държавен глава настоява, че Москва и Пекин имат нулев страх от НАТО, но се страхуват от възстановената от Тръмп американска армия.

          - Реклама -

          „Големите фенове на НАТО трябва да си припомнят, че бяха на 2% от БВП и повечето не си плащаха сметките, докато не се появих аз. САЩ глупаво плащаше за тях! Съответно, аз го докарах до 5% и те плащат веднага. Всички казваха, че това не може да бъде направено, о можеше, защото, освен всичко друго, те са мои приятели. Без моята намеса, Русия досега щеше да контролира цяла Украйна. Припомнете си още, че аз саморъчно прекратих 8 войни, а Норвегия, член на НАТО, глупаво избра да не ми даде Нобеловата награда за мир. Но всъщност това няма значение! Това, което има, е, че спасих милиони животи. Русия и Китай имат нулев страх от НАТО без САЩ и се съмнявам, че НАТО ще бъде с нас, ако наистина се нуждаем от тях. Всички са късметлии, че възстанових нашата армия по време на първия ми мандат, а и продължавам да го правя. Винаги ще бъдем там за НАТО, дори те да не се застъпят за нас. Единствената държава, от която се страхуват и уважават Китай и Русия са възстановените от Доналд Тръмп САЩ. Да направим Америка отново велика!!!“ – пише президентът на САЩ.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Марко Рубио ще обсъжда Гренландия с Дания, отказа коментар за военна намеса

          Георги Петров -
          Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио обяви, че следващата седмица ще се срещне с представители на Дания, за да обсъдят въпроса с Гренландия....
          Social

          Перник събира света: „Сурва“ 2026 с рекорден международен облик

          Десислава Димитрова -
          Най-големият маскараден фестивал в Европа ще покаже още по-силен международен колорит по време на XXXII издание на фестивала „Сурва“ 2026.
          Social

          Силен вятър и снеговалеж удариха Радишево, има населени места без ток

          Пламена Ганева -
          Силен вятър, придружен от интензивен снеговалеж, създава сериозни затруднения в село Радишево в Плевенско. По информация от местните жители на места е прекъснато електрозахранването,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions