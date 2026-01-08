Тръмп: Ако не бях аз, Русия щеше да е завладяла напълно Украйна, Москва и Пекин не се страхуват от НАТО, а от САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп излезе с публикация в своята социална мрежа Truth Social, в която обясни, че Русия до сега е щяла да има пълен контрол над Украйна, ако не е бил той. Също така американският държавен глава настоява, че Москва и Пекин имат нулев страх от НАТО, но се страхуват от възстановената от Тръмп американска армия.

- Реклама -

„Големите фенове на НАТО трябва да си припомнят, че бяха на 2% от БВП и повечето не си плащаха сметките, докато не се появих аз. САЩ глупаво плащаше за тях! Съответно, аз го докарах до 5% и те плащат веднага. Всички казваха, че това не може да бъде направено, о можеше, защото, освен всичко друго, те са мои приятели. Без моята намеса, Русия досега щеше да контролира цяла Украйна. Припомнете си още, че аз саморъчно прекратих 8 войни, а Норвегия, член на НАТО, глупаво избра да не ми даде Нобеловата награда за мир. Но всъщност това няма значение! Това, което има, е, че спасих милиони животи. Русия и Китай имат нулев страх от НАТО без САЩ и се съмнявам, че НАТО ще бъде с нас, ако наистина се нуждаем от тях. Всички са късметлии, че възстанових нашата армия по време на първия ми мандат, а и продължавам да го правя. Винаги ще бъдем там за НАТО, дори те да не се застъпят за нас. Единствената държава, от която се страхуват и уважават Китай и Русия са възстановените от Доналд Тръмп САЩ. Да направим Америка отново велика!!!“ – пише президентът на САЩ.