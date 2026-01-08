Тръмп и Петро проведоха първи телефонен разговор след американските заплахи

Американският президент Доналд Тръмп е провел първия си телефонен разговор с колумбийския си колега Густаво Петро. Това съобщи правителството в Богота, само дни след като Тръмп отправи заплахи за военни действия.

Министерството на външните работи на Колумбия е информирало АФП за проведения контакт, без да уточнява какви теми са били обсъждани по време на разговора.

Контактът се е състоял след като Тръмп предупреди Петро да „се пази“, в контекста на свалянето на венецуелския лидер Николас Мадуро от американските сили в съседна Венецуела – събитие, което допълнително изостри напрежението в региона.