      четвъртък, 08.01.26
          Тръмп и Петро проведоха първи телефонен разговор след американските заплахи

          0
          8
          Снимка: JIM WATSON, YURI CORTEZ /AFP via Getty Images
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Американският президент Доналд Тръмп е провел първия си телефонен разговор с колумбийския си колега Густаво Петро. Това съобщи правителството в Богота, само дни след като Тръмп отправи заплахи за военни действия.

          Министерството на външните работи на Колумбия е информирало АФП за проведения контакт, без да уточнява какви теми са били обсъждани по време на разговора.

          Контактът се е състоял след като Тръмп предупреди Петро да „се пази“, в контекста на свалянето на венецуелския лидер Николас Мадуро от американските сили в съседна Венецуела – събитие, което допълнително изостри напрежението в региона.

          Политика

          Тръмп подготвя среща с президента на Колумбия след напрежението между двете страни

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подготвя среща с колумбийския си колега Густаво Петро „в близко бъдеще“, само дни след като заплаши южноамериканската...
          Икономика

          Samsung прогнозира рекордна тримесечна печалба от близо 14 млрд. долара заради бума в изкуствения интелект

          Красимир Попов -
          Южнокорейският технологичен гигант Samsung Electronics заяви, че очаква оперативната му печалба за четвъртото тримесечие да достигне рекордните около 13,8 милиарда долара, предаде АФП. От компанията...
          Политика

          Тръмп изтегля САЩ от десетки международни организации, включително ключови структури на ООН

          Красимир Попов -
          Администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп ще се изтегли от десетки международни организации, включително от Агенцията на ООН за населението и от...

