Тръмп изтегля САЩ от десетки международни организации, включително ключови структури на ООН

Администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп ще се изтегли от десетки международни организации, включително от Агенцията на ООН за населението и от договора на ООН, който поставя основите на международните преговори по въпросите на климата, съобщи „Гардиън“.

- Реклама -

На 7 януари Доналд Тръмп подписа президентски указ, с който се спира подкрепата на САЩ за 66 организации, агенции и комисии, след като по негово нареждане администрацията извърши преглед на участието и финансирането на всички международни организации, включително тези, свързани с ООН. Това се посочва в изявление на Белия дом, публикувано в социалните мрежи.

По-голямата част от засегнатите структури са агенции, комисии и консултативни органи, свързани с ООН, които се занимават с климат, трудови въпроси и други теми, определяни от администрацията на Тръмп като обслужващи политики за многообразие и т.нар. „уок“ инициативи.

„Администрацията на Тръмп установи, че тези институции са дублиращи се по своя обхват, лошо управлявани, ненужни, разточителни, зле функциониращи, превзети от интересите на участници, които прокарват собствени програми, противоречащи на нашите, или представляват заплаха за суверенитета, свободите и общото благоденствие на нашата нация“, заяви Държавен департамент на САЩ.

Решението на Тръмп да се оттегли от организации, насърчаващи международното сътрудничество за справяне с глобални предизвикателства, идва на фона на действия и заплахи, които разтърсиха както съюзници, така и противници на САЩ. Сред тях са военни операции, задържането на венецуелския лидер Николас Мадуро и индикациите за намерение Съединените щати да поемат контрол над Гренландия.

По-рано администрацията вече спря подкрепата си за агенции като Световна здравна организация (СЗО), UNRWA, Съвет на ООН по правата на човека и ЮНЕСКО.

В този контекст Вашингтон възприе по-избирателен, „а-ла-карт“ подход към плащането на вноските си към ООН, като подбира кои дейности и агенции съответстват на дневния ред на Тръмп и кои вече не служат на американските интереси.