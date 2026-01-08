НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп изтегля САЩ от десетки международни организации, включително ключови структури на ООН

          0
          2
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп ще се изтегли от десетки международни организации, включително от Агенцията на ООН за населението и от договора на ООН, който поставя основите на международните преговори по въпросите на климата, съобщи „Гардиън“.

          - Реклама -

          На 7 януари Доналд Тръмп подписа президентски указ, с който се спира подкрепата на САЩ за 66 организации, агенции и комисии, след като по негово нареждане администрацията извърши преглед на участието и финансирането на всички международни организации, включително тези, свързани с ООН. Това се посочва в изявление на Белия дом, публикувано в социалните мрежи.

          По-голямата част от засегнатите структури са агенции, комисии и консултативни органи, свързани с ООН, които се занимават с климат, трудови въпроси и други теми, определяни от администрацията на Тръмп като обслужващи политики за многообразие и т.нар. „уок“ инициативи.

          „Администрацията на Тръмп установи, че тези институции са дублиращи се по своя обхват, лошо управлявани, ненужни, разточителни, зле функциониращи, превзети от интересите на участници, които прокарват собствени програми, противоречащи на нашите, или представляват заплаха за суверенитета, свободите и общото благоденствие на нашата нация“, заяви Държавен департамент на САЩ.

          Решението на Тръмп да се оттегли от организации, насърчаващи международното сътрудничество за справяне с глобални предизвикателства, идва на фона на действия и заплахи, които разтърсиха както съюзници, така и противници на САЩ. Сред тях са военни операции, задържането на венецуелския лидер Николас Мадуро и индикациите за намерение Съединените щати да поемат контрол над Гренландия.

          По-рано администрацията вече спря подкрепата си за агенции като Световна здравна организация (СЗО), UNRWA, Съвет на ООН по правата на човека и ЮНЕСКО.

          В този контекст Вашингтон възприе по-избирателен, „а-ла-карт“ подход към плащането на вноските си към ООН, като подбира кои дейности и агенции съответстват на дневния ред на Тръмп и кои вече не служат на американските интереси.

          Администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп ще се изтегли от десетки международни организации, включително от Агенцията на ООН за населението и от договора на ООН, който поставя основите на международните преговори по въпросите на климата, съобщи „Гардиън“.

          - Реклама -

          На 7 януари Доналд Тръмп подписа президентски указ, с който се спира подкрепата на САЩ за 66 организации, агенции и комисии, след като по негово нареждане администрацията извърши преглед на участието и финансирането на всички международни организации, включително тези, свързани с ООН. Това се посочва в изявление на Белия дом, публикувано в социалните мрежи.

          По-голямата част от засегнатите структури са агенции, комисии и консултативни органи, свързани с ООН, които се занимават с климат, трудови въпроси и други теми, определяни от администрацията на Тръмп като обслужващи политики за многообразие и т.нар. „уок“ инициативи.

          „Администрацията на Тръмп установи, че тези институции са дублиращи се по своя обхват, лошо управлявани, ненужни, разточителни, зле функциониращи, превзети от интересите на участници, които прокарват собствени програми, противоречащи на нашите, или представляват заплаха за суверенитета, свободите и общото благоденствие на нашата нация“, заяви Държавен департамент на САЩ.

          Решението на Тръмп да се оттегли от организации, насърчаващи международното сътрудничество за справяне с глобални предизвикателства, идва на фона на действия и заплахи, които разтърсиха както съюзници, така и противници на САЩ. Сред тях са военни операции, задържането на венецуелския лидер Николас Мадуро и индикациите за намерение Съединените щати да поемат контрол над Гренландия.

          По-рано администрацията вече спря подкрепата си за агенции като Световна здравна организация (СЗО), UNRWA, Съвет на ООН по правата на човека и ЮНЕСКО.

          В този контекст Вашингтон възприе по-избирателен, „а-ла-карт“ подход към плащането на вноските си към ООН, като подбира кои дейности и агенции съответстват на дневния ред на Тръмп и кои вече не служат на американските интереси.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Серия катастрофи в София заради мокрите пътища: пострадали при инцидент край Орлов мост

          Красимир Попов -
          Мократа пътна настилка доведе до поредица от пътнотранспортни произшествия в София, като само в рамките на няколко часа бяха регистрирани няколко инцидента, съобщи БТВ. Около...
          Политика

          Колумбия предупреждава: американският удар срещу Венецуела може да доведе до катастрофа за Латинска Америка

          Красимир Попов -
          Американският военен удар срещу Венецуела, който доведе до свалянето на Николас Мадуро, може да предизвика верижни последици и да прерасне в „катастрофа“ за цяла...
          Политика

          Тръмп: Венецуела ще харчи приходите от петрол само за американски продукти

          Красимир Попов -
          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че Каракас ще използва печалбите от това, което Вашингтон определя като споразумение за продажба на венецуелски петрол...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions