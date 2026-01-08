Тръмп осмя Макрон от трибуната: „Ще направя всичко, само не казвай на хората“

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп отново предизвика остри реакции, след като си позволи откровено подигравателен тон към френския президент Еманюел Макрон по време на реч пред републикански сенатори в Кенеди център във Вашингтон.

В хода на изказването си Тръмп пресъздаде разговор с Макрон, свързан с цените на лекарствата, като го направи в откровено саркастичен и ироничен стил. По думите на американския президент, след първоначални откази от страна на Франция, натискът от Вашингтон в крайна сметка е дал резултат.

Тръмп дори се похвали, че е успял да принуди френския държавен глава да приеме американските изисквания за драстично повишаване на цените на медикаментите.

„Доналд, имаме сделка. Ще вдигна цената на лекарствата с 200% или колкото пожелаеш. Каквото поискаш, Доналд, само те моля – не казвай на хората“,

заяви Тръмп, имитирайки Макрон, което предизвика смях сред присъстващите в залата.

Освен подигравките към френския президент, Тръмп отправи и остри критики към участието на транссексуални хора в спорта, като използва пренебрежителния израз „мъже в женски спортове“. В същия контекст той осмя жени спортистки, състезаващи се в дисциплини, които според него изискват „мъжка сила“.

Президентът пресъздаде хипотетични сцени от спортове като вдигане на тежести и бокс, съпровождайки разказа си с жестове и имитации.

„Те изпускат неща и напускат сцената плачейки, майка им плаче, а и баща им също“,

заяви Тръмп, предизвиквайки нови смехове сред публиката.

Изказването му отново поставя акцент върху провокативния стил, който той използва както във вътрешнополитически, така и в международен контекст, и който редовно поражда остри реакции както в САЩ, така и сред европейските партньори.