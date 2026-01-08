Тръмп подготвя среща с президента на Колумбия след напрежението между двете страни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подготвя среща с колумбийския си колега Густаво Петро „в близко бъдеще“, само дни след като заплаши южноамериканската държава с военни действия.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп съобщи, че двамата президенти са провели телефонен разговор, по време на който са обсъдили последните си разногласия, включително теми, свързани с наркотрафика.

„Оцених неговото обаждане и тона му и очаквам с нетърпение да се срещнем в близко бъдеще“, написа Тръмп, като допълни, че подготовката за срещата в Белия дом се координира от високопоставени представители във Вашингтон и Богота.

По-рано днес, след разговора между двамата държавни глави, колумбийското външно министерство не уточни какви конкретни теми са били обсъждани. Контактът се е състоял след като Тръмп предупреди Петро „да се пази“, в контекста на свалянето на венецуелския лидер Николас Мадуро от американските сили в съседна Венецуела.