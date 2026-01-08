НА ЖИВО
          Тръмп предлага рекорден военен бюджет от 1,5 трилиона долара за 2027 г.

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп предложи военните разходи на САЩ за 2027 г. да достигнат 1,5 трилиона долара, аргументирайки се със „смутните и опасни времена“, съобщи БТА, позовавайки се на Асошиейтед прес.

          Предложението идва дни след като Тръмп нареди американска военна операция срещу венецуелския лидер Николас Мадуро, а американски сили продължават да се струпват в Карибско море. За сравнение, бюджетът за отбрана за 2026 г. е 901 милиарда долара.

          В последните дни Тръмп заяви и намерения за поемане на контрол над Гренландия по съображения за националната сигурност, както и готовност за военни операции в Колумбия, докато държавният секретар Марко Рубио предупреди, че Куба е „в беда“.

          „Това ще ни позволи да изградим Армията Мечта, която ще ни държи в безопасност и сигурност, независимо от противника“, написа Тръмп в Truth Social.

          Президентът обяви още, че ще търси ограничения за дивиденти и обратно изкупуване на акции от компании от военно-промишления комплекс, докато не ускорят производството на оръжия. Това доведе до рязък спад на акциите в сектора – Lockheed Martin загуби 4,8%, Northrop Grumman – 5,5%, а General Dynamics – 3,6%.

          Тръмп разкритикува и високите възнаграждения на ръководителите в отбранителната индустрия, като заяви, че те трябва да бъдат ограничени до 5 милиона долара годишно, и настоя компаниите да инвестират в нови и модерни производствени мощности вместо в печалби за акционерите.

