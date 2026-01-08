Тръмп предлага рекорден военен бюджет от 1,5 трилиона долара заради „трудни и опасни времена“

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че иска да увеличи бюджета за отбрана на Съединените щати с 50% през следващата година – до 1,5 трилиона долара, за да се отговори на „трудните и опасни времена“, пред които е изправена страната.
Президентът обвърза рязкото увеличение на военните разходи с високите приходи от мита, наложени върху вноса от други държави.
По думите на Тръмп, увеличеният бюджет ще позволи едновременно укрепване на военната мощ и подобряване на финансовото състояние на страната.
