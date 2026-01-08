Тръмп предлага рекорден военен бюджет от 1,5 трилиона долара заради „трудни и опасни времена“

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че иска да увеличи бюджета за отбрана на Съединените щати с 50% през следващата година – до 1,5 трилиона долара, за да се отговори на „трудните и опасни времена“, пред които е изправена страната.

„След дълги и трудни преговори със сенатори, конгресмени, министри и други политически представители стигнах до извода, че за доброто на нашата страна, особено в тези изключително трудни и опасни времена, военният бюджет за 2027 година не трябва да бъде 1 трилион долара, а по-скоро 1,5 трилиона долара. Това ще ни позволи да изградим „Мечтаната армия“, на която отдавна имаме право и, което е още по-важно, която ще ни държи в безопасност и сигурност, независимо от противника“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. - Реклама -

Президентът обвърза рязкото увеличение на военните разходи с високите приходи от мита, наложени върху вноса от други държави.

„Ако не бяха огромните приходи, които се генерират от митата върху други държави — много от които в миналото са „ограбвали“ Съединените щати в мащаби, невиждани досега — бих останал на нивото от 1 трилион долара. Но благодарение на митата и на колосалните приходи, които те носят — суми, които в миналото биха били немислими, особено само преди една година по време на управлението на „Сънливия“ Джо Байдън, най-лошия президент в историята на нашата страна — ние сме в състояние без усилие да достигнем нивото от 1,5 трилиона долара“, добави той.

По думите на Тръмп, увеличеният бюджет ще позволи едновременно укрепване на военната мощ и подобряване на финансовото състояние на страната.