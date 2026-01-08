Тръмп прекратява участието на САЩ в десетки международни организации

Съединените щати обявиха оттегляне от десетки международни организации, включително агенцията на ООН за населението и договора на ООН, регулиращ международните преговори за климата.

- Реклама -

Президентът Доналд Тръмп е подписал указ, с който се спира американската подкрепа за 66 организации, агенции и комисии, след цялостен преглед на участието и финансирането на САЩ в международни структури, включително такива, свързани с Организация на обединените нации, съобщиха от Белия дом.

Today, President Trump announced the U.S. is leaving 66 anti-American, useless, or wasteful international organizations. Review of additional international organizations remains ongoing.



These withdrawals keep a key promise President Trump made to Americans – we will stop… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) January 8, 2026

Голяма част от засегнатите структури са агенции, комисии и консултативни панели, свързани с ООН, които работят по теми като климат, трудови отношения, миграция и международно развитие.

„Администрацията на Тръмп установи, че тези институции се дублират по обхват, управляват се лошо, ненужни са, разхищават средства, функционират неефективно или са попаднали под влиянието на хора, които прокарват свой дневен ред в противоречие с нашия. Някои от тях представляват заплаха за суверенитета, свободите и общото благоденствие на нашата страна“, заяви държавният секретар Марко Рубио.

Решението идва на фона на по-широка промяна във външнополитическия курс на администрацията, която през последните месеци предприе военни действия и остри дипломатически ходове, предизвикали напрежение както сред съюзници, така и сред противници. Сред тях са залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро и сигнали за намерение САЩ да поемат контрол над Гренландия.

Администрацията на Тръмп вече е прекратявала или замразявала участието на САЩ в структури като Световната здравна организация, агенцията на ООН за палестинските бежанци, Съвета на ООН по правата на човека и ЮНЕСКО. По думите на представители на Белия дом, САЩ ще продължат да подкрепят само онези международни формати, които съвпадат с националния интерес и приоритетите на Вашингтон.