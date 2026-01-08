Тръмп прекратява участието на САЩ в десетки международни организации

Съединените щати обявиха оттегляне от десетки международни организации, включително агенцията на ООН за населението и договора на ООН, регулиращ международните преговори за климата.
- Реклама -
Президентът Доналд Тръмп е подписал указ, с който се спира американската подкрепа за 66 организации, агенции и комисии, след цялостен преглед на участието и финансирането на САЩ в международни структури, включително такива, свързани с Организация на обединените нации, съобщиха от Белия дом.
Today, President Trump announced the U.S. is leaving 66 anti-American, useless, or wasteful international organizations. Review of additional international organizations remains ongoing.
These withdrawals keep a key promise President Trump made to Americans – we will stop…
Голяма част от засегнатите структури са агенции, комисии и консултативни панели, свързани с ООН, които работят по теми като климат, трудови отношения, миграция и международно развитие.
Решението идва на фона на по-широка промяна във външнополитическия курс на администрацията, която през последните месеци предприе военни действия и остри дипломатически ходове, предизвикали напрежение както сред съюзници, така и сред противници. Сред тях са залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро и сигнали за намерение САЩ да поемат контрол над Гренландия.
Администрацията на Тръмп вече е прекратявала или замразявала участието на САЩ в структури като Световната здравна организация, агенцията на ООН за палестинските бежанци, Съвета на ООН по правата на човека и ЮНЕСКО. По думите на представители на Белия дом, САЩ ще продължат да подкрепят само онези международни формати, които съвпадат с националния интерес и приоритетите на Вашингтон.
Съединените щати обявиха оттегляне от десетки международни организации, включително агенцията на ООН за населението и договора на ООН, регулиращ международните преговори за климата.
- Реклама -
Президентът Доналд Тръмп е подписал указ, с който се спира американската подкрепа за 66 организации, агенции и комисии, след цялостен преглед на участието и финансирането на САЩ в международни структури, включително такива, свързани с Организация на обединените нации, съобщиха от Белия дом.
Today, President Trump announced the U.S. is leaving 66 anti-American, useless, or wasteful international organizations. Review of additional international organizations remains ongoing.
These withdrawals keep a key promise President Trump made to Americans – we will stop…
Голяма част от засегнатите структури са агенции, комисии и консултативни панели, свързани с ООН, които работят по теми като климат, трудови отношения, миграция и международно развитие.
Решението идва на фона на по-широка промяна във външнополитическия курс на администрацията, която през последните месеци предприе военни действия и остри дипломатически ходове, предизвикали напрежение както сред съюзници, така и сред противници. Сред тях са залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро и сигнали за намерение САЩ да поемат контрол над Гренландия.
Администрацията на Тръмп вече е прекратявала или замразявала участието на САЩ в структури като Световната здравна организация, агенцията на ООН за палестинските бежанци, Съвета на ООН по правата на човека и ЮНЕСКО. По думите на представители на Белия дом, САЩ ще продължат да подкрепят само онези международни формати, които съвпадат с националния интерес и приоритетите на Вашингтон.