Тръмп: Венецуела ще харчи приходите от петрол само за американски продукти

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че Каракас ще използва печалбите от това, което Вашингтон определя като споразумение за продажба на венецуелски петрол след свалянето на Николас Мадуро, единствено за закупуване на продукти, произведени в Съединените щати.
По думите му, тези покупки ще обхващат селскостопанска продукция, машини, медицинско оборудване и енергийна техника, като по този начин средствата от износа на венецуелски петрол ще се върнат обратно в американската икономика.
