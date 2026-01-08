НА ЖИВО
          Тръмп: Венецуела ще харчи приходите от петрол само за американски продукти

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че Каракас ще използва печалбите от това, което Вашингтон определя като споразумение за продажба на венецуелски петрол след свалянето на Николас Мадуро, единствено за закупуване на продукти, произведени в Съединените щати.

          „Току-що бях информиран, че Венецуела ще купува САМО продукти, произведени в Америка, с парите, които ще получи от нашата **нова петролна сделка“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

          По думите му, тези покупки ще обхващат селскостопанска продукция, машини, медицинско оборудване и енергийна техника, като по този начин средствата от износа на венецуелски петрол ще се върнат обратно в американската икономика.

